La angustia de Duki en medio de una conferencia: “Ya no tengo respuesta”

Este 2023 quedará marcado a fuego en los artistas de la música urbana nacional. Las jóvenes promesas de la industria llevaron su arte a todas partes del mundo, extendiendo ampliamente las fronteras del país. Sin embargo, este éxito conlleva también responsabilidades y frustraciones que deben manejar con cautela en pos de mantener equilibrada su carrera.

Duki es, sin dudas, uno de los traperos más reconocidos de su generación y se prepara para dos presentaciones en las que viene poniendo todas sus energías. El joven se presentará en River este 2 y 3 de diciembre con localidades agotadas y la presión no es ajena ante tamaño suceso. Así fue que el artista brindó una conferencia de prensa, que no pudo terminar porque la emoción lo invadió.

Duki realizará dos shows en River.

“Parte de la angustia que tengo va arraigado a que van a ser dos días y se me va a ir de las manos, no sé si quiero que sea ahora”, comenzó revelando Duki ante la atenta mirada de los presentes. Luego, el trapero agregó: “Cuando entré al estadio fue loco, entendí lo que significa River a nivel hito. Para mí River es mostrarle a la gente cuánto maduré”.

Las lágrimas y emoción de Duki

A medida que el relato del cantante avanzaba, la emoción en él podía palparse. Entonces, éste expresó: “Uno ya vive tan rápido y de repente tengo 27 años y ya hice dos River y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta, entonces eso de verdad me genera bastante angustia”, sentenció.

Ahí fue que llegó el momento del quiebre en Duki, quien señaló: “Creo que es el problema de por qué se vuelven locos los más grandes, llega un momento que hacés todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Si llegás a un momento que cualquier cosa que querés la tenés, no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo”, sentenció y debió levantarse y salir del lugar al no poder continuar hablando

