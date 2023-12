El emotivo video que compartió Chiche Gelblung desde su internación

Este viernes, Chiche Gelblung compartió un emotivo video desde su internación, con el objetivo de felicitar a uno de sus compañeros de Crónica HD, que se jubilará la semana próxima. Además, el legendario conductor dio detalles sobre la evolución de su salud.

De buen semblante, Chiche Gelblung le habló a Charly Álvarez y se excusó por no poder acompañarlo en este momento tan trascendental de cierre de su etapa laboral. "Hola Charly, lamentablemente no pudeo no puedo estar ahí, te darás cuenta de por qué. Estoy enchufado y mucho mejor, pero re enchufado por todos lados. Creo que hoy ya me pasan a terapia normal. Te quería mandar un gran abrazo", comenzó el el periodista en su mensaje en el que se mostró optimista respecto a su salud.

Luego, Gelblung le dijo a su compañero: "Te deseo feliz vida. Feliz día de este reencuentro con otra vida tuya. Te conocí hace pocos meses cuando empezamos a trabajar juntos y descubrí a un gran profesional, serio, responsable, buen tipo".

Además, con su habitual cuota de ironía, Chiche Gelblung le expresó a Charly Álvarez: "No sé qué carajo vas a hacer desde el lunes. Seguramente te vas a deprimir,

Finalmente, al referirse a su salud, Gelblung remarcó: "Saludos a todos los chicos, estaban todos muy preocupados. Estoy muy bien, la verdad; muy cuidado. Mejoraron muchos mis valores".

Recordemos que este jueves trascendió la noticia de la internación del icónico conductor de 79 años. Según detallaron en Infobae, Chiche Gelblung se realizó unos estudios médicos porque estaba débil y tras conocerse los resultados, los profesionales que lo atienden decidieron internarlo para estabilizar su cuadro de salud que estaría relacionado con una insuficiencia renal.