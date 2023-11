Sira, la productora que revive a ídolos a través del arte en puestas hollywoodenses

Sira es una productora argentina que, a través del slogan "revive lo imposible", invita al público a sumergirse en un mundo de ensueño en donde lo irreal se convierte en cierto y se puede sentir la esencia de Los Beatles, Queen o Michael Jackson, por nombrar a algunos referentes indiscutidos de la cultura mundial.

La productora se destaca por transformar la manera tradicional de celebrar la música en experiencias inigualables al permitirle al público re-vivir el legado de los artistas más importantes de todos los tiempos. Este formato hace vibrar a los más diversos públicos, emocionándolo al tocar la fibra de la nostalgia. Sira, creada en el 2020 por Ana Levinton, Javier Fernández y Santiago Godoy apuesta por la cultura nacional y propone diferentes propuestas artísticas de nivel internacional.

El 17 de diciembre, el estadio Luna Park recibirá el espectáculo internacional que ha conquistado el mundo, el mayor show sobre Michael Jackson. Una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, con un montaje escenográfico impactante para revivir al rey del pop en This is Michael.

Además, este 11 de noviembre en el Teatro El Círculo de Rosario estrenará The Beatles Symphonic Fantasy. Para entender y conocer más en detalle el gran trabajo que se realiza detrás de estos espectáculos, MDZ dialogó con Ana Levinton.

"Si bien tenemos varios productos que es homenajear o festejar a artistas de otras décadas, la idea es salir del circuito tributo. Lo que hacemos es hacerlo a lo grande con apuestas súper grandes, tanto desde lo visual como desde lo técnico y desde lo artístico. Son apuestas muy fuertes, pero es nuestra convicción", comienza a explicar una de las tres socias de Sira.

-¿Cuándo fue la primera vez que dijeron "hagamos una especie de homenaje a este artista"? ¿Cuál fue el primero?

- La verdad es que nosotros somos tres socios y Javi tiene experiencia en la industria y es el manager de "Dios salve a la Reina" hace mucho tiempo. Así que esto empezó con Queen digamos. Descubrimos y corroboramos que hay una universalidad en algunos artistas que este impacto del que te hablo, de viajar en el tiempo y de la pasión que genera revivir lo imposible, como tenemos un poco de eslogan, es aplicable a todos. Por eso ponemos mucho foco en hacer productos súper impactantes.

- ¿Siempre tus gustos musicales fueron por ese lado? Digo, artistas históricos, icónicos...

- La verdad que sí. Siempre fuimos por acá, somos unos convencidos también de que se transmite distinto cuando lo que estás haciendo te vibra. Por ejemplo, hay uno de nuestros productos que se llama "Back to the Orchestra", que es una creación de Javi con Damián Mahler, que trabaja mucho con nosotros, y es un recorrido a través de las películas más icónicas de los 80 y 90. Un un recorrido musical con acompañamiento visual. Lo que transmite Dami va mucho más allá de la música impactante que está presentando, porque él vibra con esto. El año pasado cuando la hicimos, que había 5.000, 6.000 personas viajando cada uno en su propia historia, creemos que sería distinto si a nosotros no nos vibrara parecido, si solo fuera una creación comercial. Damián Mahler dirige varios de los espectáculos musicales de Sira.

- ¿Cuánto tiempo lleva preparar estos espectáculos?

- Ahora el 11 de noviembre en el Teatro El Círculo de Rosario estrenamos The Beatles Symphonic Fantasy. Este producto desde que empieza la idea hasta que el producto termina, va dando giros entre los que se encuentran previstos y eso también le da robustez y le da cuerpo. Pero bueno, es un año como mínimo. Hay que estudiar al artista, ver las alternativas y un montón de cosas.

- Son productos que no tienen nada que envidiarle a grandes producciones mundiales...

- La verdad que producir en este momento en Argentina es muy difícil. Digo, nosotros sacamos los tickets a la venta muchos meses antes del show, lógicamente, eso se congela, mientras que los costos de producción, depende del contexto, pero sobre todo este año, te disparan a niveles muy impredecibles. Y aún así, para sostener la calidad, tiene que haber una convicción previa muy fuerte de lo que se está haciendo. Hay un montón de cosas con las que no estamos dispuestos a negociar y entre esas está el no ceder en calidad. Damián Mahler dirigió la orquesta que musicalizó en vivo el clásico del cine, ET.

- ¿En qué proyectos están trabajando para el año que viene?

- Hay algunos bocetos y estamos trabajando en algo muy fuerte que será el 40 aniversario de "Volver al futuro", y queremos hacerlo todo en Latinoamérica y en España. No te quiero decir mucho de las cosas que no están confirmadas, pero sí, siempre estamos trabajando. La verdad es que como trabajamos en plazas en todo el mundo, las temporadas se van como alternando. Ahora tenemos la temporada de verano acá y estamos ya trabajando para lo que son las fechas del año que viene en España.