La letal sentencia de Marina Calabró sobre la crisis y las tensiones en canal América

En su columna de espectáculos en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró habló de la crisis y las tensiones en canal América, y fue letal a la hora de opinar sobre lo que está sucediendo en dicha señal con todos los programas que se emiten en vivo.

Desde el 24 de octubre, por una serie de reclamos de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos), todas las propuestas de canal América que salen en vivo empezaron a tener una puesta en el aire desde un mismo estudio.

El único estudio desde el cual está saliendo toda la programación en vivo de canal América. Foto: Captura de video América TV.

Con el paso de los días, esta modalidad no cambio y luego de que Jorge Lanata le consultara a Marina Calabró si desde canal América piensan usar un solo estudio, la periodista comentó: "Qué raro todo esto. Un montón de conductores y conductoras de la señal me escribieron un poco preocupados. Algunos enojados, tanto de América como de A24, porque la idea es que desde un solo estudio, el número dos, se haga toda la programación en vivo".

Además, Calabró cuestionó la repentina baja de un legendario programa de actualidad y debate político de canal Amérca. "De hecho, el viernes pasado nosotros hablamos del levantamiento de Intratables'y, entre las explicaciones que le dieron a los panelistas, la principal era esta. Que van a tener disponibilidad en un solo estudio, que van a acotar los vivos y que están previendo planes de contingencia por si siguen las medidas de fuerza. Una excusa extraña, porque el domingo, el programa de Guido Záffora y Pampito salió en vivo, y el de Rolando Graña también, con un montón de panelistas. Entonces, no entendí por qué Intratables no y el resto de los programas sí. O sí lo entendí, creo qué hay una decisión de levantamiento que se dibujó de distintas formas. Porque incluso les habían dicho que era por una medida de fuerza y se había levantado. Todo bastante desprolijo", sentenció la periodista.

Intratables tuvo un repentino e inexplicable final. Foto: Instagram @ngmagaldi.

En tanto que sobre qué pasará en estos días con la programación en vivo de canal América, Marina Calabró explicó: "La idea por lo menos durante esta semana, después las otras se verá de acuerdo a cómo resulte, es que todos los programas salgan del estudio dos. La escenografía es la misma en todos, pero cambian las imágenes que se proyectan en las pantallas y también la artística. Además, me dijeron que como no está el conflicto resuelto, esto los hace estar preparados y que, por otro lado, el rating no bajó una sola décima. Para hacer esto entre un programa y otro mandan tape o corte para que les dé tiempo de armar la puesta".

Por último, Calabró aseguró que esta situación crítica en canal América ha provocado malestar entre los conductores de la señal. "No les voy a decir quién, porque dicen que los programas pierden identidad y nadie les explica nada", sentenció la especialista en espectáculos