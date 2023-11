Griselda Sánchez: "Siempre fui muy soñadora, nunca me alcanzó con la realidad"

Lennons, la película de José María Cicala, cuenta con un elenco estelar encabezado por Gastón Pauls, Betiana Blum, Luis Machin, Luciano Cáceres, Javier Parisi, Pachu Peña, Malena Guinzburg, Roberto Peloni, Eduardo Calvo, Guillermo Zapata y grandes participaciones especiales que incluyen a los músicos David Lebón, Nito Mestre y Rodrigo Tapari.

En el elenco también aparece el nombre de Griselda Sánchez, que además de protagonista es una de las guionistas. La mendocina ha armado una extensa carrera actoral con varias películas en su haber.

En diálogo con MDZ, Griselda Sánchez habló sobre Lennons y además repasó sus comienzos, su paso por Gran Hermano y su vida en Mendoza.

Mirá la entrevista completa a Griselda Sánchez

"Nuestro disparador fue Javi Parisi, que es nuestro Lennons, que es el mejor Lennon del mundo. Incluso la BBC de Londres lo llamó para hacer el documental de Lennon", contó entusiasta Griselda sobre el protagonista del filme.

- Fue la primera película que se grabó post pandemia... ¿Cómo fue esa experiencia de volver a verse cara a cara?

- Bueno, fue muy loco. Nos hacíamos los hisopados, estábamos con el barbijo, pero cuando te encontrabas con los otros artistas había una cosa de querer compartir. Muchos actores que están en la peli, que se enteraron que la estábamos haciendo, nos pidieron estar.

- Es una película icónica con varios guiños a la cultura

- Absolutamente. Contamos con Lennon y con las participaciones icónicas de David Lebón y Nito Mestre. Tiene muchos guiños a la cultura pop de los 80 acá. Gastón (Pauls) está increíble. Tener a Bettiana Blum es un lujo. Es una película difícil porque es compleja y tiene de todo.

- ¿Cómo fue en tu carrera ir incursionando en esto de escribir?

- Fui obligada jaja. Es que mi mamá siempre me había dicho "vos tenés que escribir". Escribí algunos trabajos para la facu y eso me alimentaba mi actuación porque yo actuaba mejor cuando los textos eran míos. Y después pasó que habíamos escrito un guión en el estudio en el que yo había participado poco. Cuando estaba embarazada tuve un sueño a la noche, me despierto, se lo cuento a José y me dice, "eso está buenísimo para una peli y la vas a tener que escribir vos porque se trata de mujeres embarazadas. Vos sos la mujer embarazada". Creo que por ahí empezó todo. Esa película se llama "Sola".

Mirá el trailer de Lennons

- Tu sueño se hizo película... ¿Qué soñabas de chica?

- Siempre fui muy soñadora, nunca me alcanzó con la realidad. Tenía un cambio de ropa para ir a hacer castings, tenía a mi hija, era madre soltera, pero bueno, siempre me apoyé en el arte.

- ¿Y cuánto le debés Gran Hermano?

- Muchísimo porque sin contactos todo hubiera sido imposible y yo tengo muchísimos contactos gracias a Gran Hermano. Además que ese Gran Hermano fue la explosión con una final con 54 puntos de rating.

- ¿Y con los chicos te seguís viendo?

- Tenemos un grupo de WhatsApp.

- ¿Se juntan o es más que nada una relación de mensajes?

- Casi todos los finales de año nos juntamos. Yo creo que estuvo muy bien hecho el casting porque realmente coincidimos en la vida.

- ¿Qué recordás de Gran Hermano?

- Los recuerdos lindos y los malos, pero ya pasó mucho tiempo. Yo a veces veo imágenes en la casa y no tengo absoluto recuerdo. No me reconozco en un montón de cosas. El "estoy hecha concha" quedó y se hizo muy fuertes en la pandemia.

- ¿Te da vergüenza?

- No, en absoluto, porque además si escuchás después todo el discurso que tengo está para ponerlo en una película. Porque empiezo con cosas como muy de persona. Lo de las extensiones fue la excusa para decir que ya no me servía, que me sentía muy triste y enojada y mostrarme así no me servía, que no daba más. Varias veces pedí salir de la casa y no me lo concedieron.

Mirá el video de episodio de Griselda Sánchez en Gran Hermano

- ¿Era otra casa a la actual?

- Absolutamente. Hoy les dan de todo, los tratan como príncipes, a nosotros nos cortaban el agua, nos dejaban sin comer. Era más cruel quizás. Era cruel porque te pinchaban, te asustaban.

- ¿También tenían un contrato luego de salir que tenían que seguir vinculados a Telefe?

- Sí. En ese sentido, conmigo Telefe fue muy copado. Por ejemplo, ahí nomas hice algunas participaciones en tiras de Polka y nunca me hicieron ningún problema. Después de mi Gran Hermano salieron, como fue tan exitoso, a hacer muchos uno atrás del otro, entonces iban cambiando rápido y como que de alguna manera te descartaban.

- Es fuerte la palabra descartable...

- Y bueno, creo que por ahí viene el tema. Te sentís descartable y eso es muy chocante. Dejás de interesarle al medio. Ahora cambió, ahora pueden explotar un poco más las redes sociales que antes no había directamente.

- ¿Cómo te llevaste con la fama apenas salieron de la casa?

- Es muy loco, es irreal, es muy falso, porque la gente te sigue como pueden seguir a un asesino que mató gente que igual van y le piden autógrafos. A los chicos les gustaba un poquito más, pero yo siempre era ambiciosa y quería lo de la actuación porque es lindo ir a hacer notas, hacer revistas, todo, pero por ahí eso yo lo siento más como un complemento a lo que es ser actriz, directora de actores y guionista. Griselda Sánchez se acercó a la redacción de MDZ.

- ¿Cómo es la vida al estar casada con un director?

- Es todo arte, estamos las 24 horas haciendo esto. Incluso nuestros momentos de esparcimiento son ir a ver vestuarios u objetos de arte para las películas y lo disfrutamos muchísimo.

- ¿Es fácil que te dirija tu marido?

- Sí, somos el mismo cerebro. Estamos muy conectados y somos socios. También está Gabriel Machado que es su socio de hace 30 años, yo digo que es su primer marido jaja. Después de tanto tiempo, somos medio familia ya todos.

Lennons llega al Centro Cultural San Martín

Lennons tendrá cuatro funciones exclusivas en el renombrado Centro Cultural San Martín. La comedia, estrenada el octubre pasado, sigue recorriendo salas de todo el país y durante noviembre, será parte del festival Monfic, en Montevideo, anticipando el lanzamiento en los cines de Uruguay. El poster oficial de Lennons.

Lennons narra la historia de Canelón, un excéntrico buscavidas, que convence al famoso productor discográfico, Jacobo Cohen, de financiar un show de Lennon en Argentina, argumentando ser íntimo amigo del artista. Para ello necesita a Norberto, quien luce igual a John Lennon. Pese a la negativa de Norberto, Canelón logra que éste acepte, alegando que el show será a beneficio del orfanato donde ambos crecieron. Paralelamente, Vanucchi, conductor de tv y fanático de Lennon, descubre el engaño y planea desenmascararlo.

Funciones: viernes 10 de noviembre, 21h; sábado 11 de noviembre, 20h, viernes 17 de noviembre, 21h; sábado 18 de noviembre, 20h