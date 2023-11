Yanina Latorre denunció una incómoda situación que se vive en los estudios de América TV

Yanina Latorre denunció públicamente la situación que se está viviendo en América TV. La bronca de la panelista de LAM (América) comenzó tras los inconvenientes que surgieron por el paro de trabajadores del canal, que dejaron como resultado que la gran mayoría de los programas se graban en un solo estudio, ocasionando inconvenientes con los camarines.

Todo comenzó cuando un seguidor le consultó a través de sus redes sociales sobre cuándo será el regreso de LAM a su estudio habitual. Allí, Latorre no dudó y no dudó en apuntar contra el canal por no haber podido resolver el conflicto que existe con los trabajadores desde el pasado 24 de octubre, cuando SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) inició un paro el cual fue levantado la semana pasada.

Yanina Latorre.

"¡No sabemos! El paro terminó y nos tienen a todos en el mismo estudio", comenzó expresando.

"Además, nosotras tenemos los camarines a 2 cuadras. La semana pasada caminamos bajo la lluvia producidas y con tacos. Una falta de respeto todo esto", cerró categórica.