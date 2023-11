El fuerte descargo de Nazarena Vélez tras participar de la Marcha del Orgullo

Nazarena Vélez sorprendió a sus seguidores al compartir un fuerte descargo en sus redes sociales tras las críticas que recibió por su participación en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realizó este sábado.

La actriz había compartido en su perfil de Instagram una foto suya sosteniendo una bandera representativa de la comunidad LGBT, acompañada de un mensaje en referencia al amor, la libertad y la igualdad.

Sin embargo, los fuertes comentarios que recibió la obligaron a compartir un video donde compartió toda su bronca: "Subí esta foto recién a mi feed y no puedo creer, gracias a Dios no son la mayoría, pero sí muchos comentarios imbéciles", comenzó expresando Vélez.

Luego, enumeró algunos de los mensajes que recibió: "‘¿Día de qué orgullo?’, ‘Yo soy hétero y no estoy orgullosa ni tengo mi día’... cómo se nota que hablamos desde uno, desde nosotros mismos. Cómo se nota que estas personas que ponen estos comentarios son héteros, y nunca los mataron por su elección sexual, nunca los discriminaron".

Nazarena presente en la Marcha del Orgullo. Foto: Instagram @nazarenavelez

"Vos desde esa comodidad preguntás ‘¿qué festejan?’ Dios, esa falta de empatía de solo mirarnos el ombligo nosotros y pensar desde vos. No, pensá desde el otro lado. Investigá, averiguá·, agregó.

"Ponele que no logres encontrar esa empatía, eso de la discriminación, el sufrimiento, el tener que vivir y amar oculto, porque eras señalado, basureado. Si no podés lograr esa empatía, ¿qué te importa? ¿A vos qué te importa si mañana se festeja el Día del Carpincho y sale la gente vestida de carpincho y lo festeja? ¿A vos en qué te preocupa? ¿Qué te preocupa el orgullo del carpincho? ¿Qué te preocupa la vida del otro?", expresó, llamando a la reflexión.

"Si no podés tener empatía y esa cosa de sororidad, o simplemente no meterte, es lo que hablamos siempre de los cuerpos, por ejemplo. Esa maldita costumbre de meterte en las elecciones de los demás, en la vida de los demás", ejemplificó.

"A mí una me puso: ‘andá a cuidar a tus hijos y a tu nieto’, y vos andá a lavarte el tuje. Igual quiero que sepan que todo el que bardea fuerte y feo que a mí no me gusta, yo lo bloqueo. Me chupa un huevo tener seguidores mala onda", concluyó contundente.