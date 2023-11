La fuerte frase de Natalie Weber contra Fabián Cubero tras responder a los agravios de Mica Viciconte

Mica Viciconte encendió la polémica al recordar el conflicto que mantuvo con Natalie Weber, tiempo atrás. A pesar de que el enfrentamiento entre ellas tuvo lugar hace algunos años, la pareja de Fabián Cubero reavivó las llamas de la discordia.

Durante una entrevista con Socios del espectáculo, Mica Viciconte desplegó sus garras y apuntó fuertemente contra el esposo de Weber.“¿Dónde jugó Mauro? Él jugó en Vélez, en el mismo club que jugaba Fabi. Él se fue (a jugar a otro país) pero prometió que nunca se iba a cambiar de club (en la Argentina), pero se cambió (a Boca)”, expresó la guardavidas sin filtro.

Frente a las controversiales declaraciones de la rubia, Natalie estalló de furia y salió en defensa del padre de sus hijos. La modelo se mostró picante y sin pelos en la lengua, le lanzó un tremendo dardo a Poroto Cubero.

“Invito a que vean las declaraciones de Cubero contra Mauro en reiteradas oportunidades. Yo no sé ella con qué criterio dice que Mauro se fue a Boca por plata ¿Sabía los contratos de Mauro? ¿Por qué no habla de los contratos del marido en vez de los contratos del mío?”, exteriorizó la morocha en respuesta a los dichos de Mica Viciconte.

Con intenciones de doblegar la apuesta, Weber no perdonó a Fabián y deslizó una fortísima teoría, con la que dejó mal parado al ex futbolista de Vélez Sarsfield. “Ella dice ‘se fue por plata’. Ah, qué bueno, sabía el contrato de Mauro... ah, cierto que él trabaja para la dirigencia de Vélez. Tal vez por eso”, enfatizó Natalie.

Respecto a si Poroto opinó sobre la salida de Mauro Zárate del equipo de Liniers, la modelo sostuvo: “Sí, muchísimo. Y fijate dónde contestó Mauro. Nunca habló. Se metió, habló, boqueó, fogoneó. La caída del campeón a muchos les favorece”.

“Yo con Mica no tengo historia, la realidad es que sí compartimos ‘Incorrectas’ (ciclo que condujo Moria Casán en América) y no me quedó como amiga, pero bueno, también creo que tuvo problemas con casi todas las panelistas de Incorrectas. Ella cree que todo el mundo la envidia, tal vez pensaba que nosotros la envidiamos o no sé, la verdad ni idea”, concluyó Weber.