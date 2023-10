Qué es lo que más hace enojar a Mica Viciconte de Fabián Cubero

Si hay una pareja que a pesar de los escándalos periféricos se mantiene firme es la de Mica Viciconte y Fabián Cubero, que están pasando un muy bueno momento en su relación de pareja, y más aún desde el nacimiento de Luca.



Sin embargo, como en toda pareja, siempre hay roces y discusiones. Si bien no pasan a mayores, la influencer reconoció que hay una respuesta recurrente del ex futbolista que suele sacarla de quicio.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero.



Todo se dio en el programa de Ariel Rodríguez Palacios, Ariel en su Salsa. Allí, Mica Viciconte reveló cuál es la palabra mágica que suele desatar fuertes enojos contra Fabián Cubero, el padre de su único hijo.



“Que me digan ‘relajá’ puede ser muy peligroso. Depende de cómo lo implementás y en qué momento. Ese ‘relajá’ me saca”, contó Mica Viciconte, despertando las risas de todos en el programa.



“Cuando yo estoy recontra recaliente, que estoy tipo un horno, si venís y me decís ‘relajá’, yo exploto. Eso nunca sirve, no ayuda para nada”, agregó la influencer. “Me transforma”, remarcó luego.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero.



En ese momento, Mica Viciconte insistió en que ese pedido que suele hacerle Fabián Cubero lejos está de tranquilizarla, sino que más bien termina empeorando la situación y aumentando los niveles de enojo.



“Creo que me lo contagió Fabi. No tenía ese problema”, comentó Mica Viciconte, en tono muy jocoso. “Es un ‘relajá’ superado”, agregó la influencer y pareja de Fabián Cubero, en una mezcla entre fastidiada y divertida.