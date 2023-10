Cómo empezó la historia de amor de Natalie Weber y Mauro Zárate

Si bien llevan más de 12 años juntos, Natalie Weber y Mauro Zárate atravesaron durante ese tiempo fuertes crisis, altibajos y algunos dramas muy serios, algunos más frívolos, como infidelidades, y otros más graves, como enfermedades.



Actualmente, la modelo y el futbolista tienen dos hijos y se muestran más que felices juntos. Pero nada fue tan sencillo para ellos. Se conocieron en el año 2010. Cautivado por la belleza de ella, él le escribió por redes sociales, pero ocultando que jugaba al fútbol, ya que ella los consideraba “mujeriegos”.



Luego de superar algunos prejuicios, Natalie Weber viajó a Roma a conocer a Mauro Zárate, que en ese momento jugaba en La Lazio. Al tiempo, la modelo dejó todo en la Argentina y se instaló en Italia.

Natalie Weber y Mauro Zárate.



En el año 2011, decidieron casarse. En diciembre llegó al mundo Mía, la primera hija de la pareja. Dos años más tarde, Mauro Zárate regresó a Vélez, el club que lo vio nacer,. En 2015 nació Rocco, tras la mudanza a Inglaterra.



Un tiempo después, todo se volvería dramático en la vida de ambos. Sucede que Natalie Weber perdió un embarazo de tres meses de gestación. Al durísimo golpe, todavía le quedaba otra mala noticia: a raíz de análisis de rutina, la modelo descubrió que padecía cáncer de mama.



Una vez asimilada la durísima noticia, Natalie Weber se sometió a una mastectomía, la extirpación de ambas mamas, con el objetivo primordial de impedir que la enfermedad se terminara propagando. Siempre reconoce en Mauro Zárate un apoyo incondicional en ese momento tan difícil.

Natalie Weber y Mauro Zárate.



Si bien en el año 201 surgieron rumores de crisis, siguieron juntos, aunque no todo era perfecto. “De los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Fui cornuda yo. No soy celosa, pero se le tiran mucho las minas. Fui muy celosa antes, muy tóxica, le revisaba el teléfono una vez por semana y encontré algunos mensajes que le llegaban”, reconoció Natalie Weber.



“Hay muchas mujeres que disfrutar de salir con hombres casados. Las minas son relajadísimas con los jugadores. Les mandaba videos, fotos, de todo. A la botinera le gusta el rubro. Mandan muchas fotitos”, cerró en una charla con LAM.