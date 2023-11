Jorge Lanata regresó a su programa de radio y habló sobre su salud

El martes pasado, Jorge Lanata volvió a ser internado de urgencia por culpa de un estado febril producto de una neumonía. Fue el propio periodista quien se comunicó vía telefónica con su audiencia para llevar tranquilidad. "Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa", relató ese día durante una charla telefónica. Finalmente el día jueves el periodista fue dado de alta.

Este lunes, Lanata regresó a la conducción de su programa radial e incluso fue parte del tradicional pase que realiza junto con Eduardo Feinmann. "Hola, ¿cómo andás?", comenzó diciendo Jorge, a lo que recibió como respuesta: "Cómo te extrañé, querido!, ¿cómo estás?".

Luego detalló cómo se encuentra su salud: "Tuve neumonía, entonces estuve unos días internado, y bueno, pasó. Nada grave", explicó, a lo que Feinmann aclaró: "Encontraron el bicho, lo mataron con antibióticos y se terminó". Fue allí que el periodista aclaró: "Tomé el último antibiótico ayer, así que aquí estoy".

Recordemos que a fines de septiembre, Lanata tuvo que ser internado en la Fundación Favaloro donde permaneció 24 días en terapia intensiva, bajo coma inducido. Ahora, su salud vuelve a complicarse.