La foto inédita de la primera cita de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo que se hayan formado en el Bailando por un Sueño es la de Paula Chaves y Pedro Alfonso, quienes tienen una familia hermosa que completan con dos hijos.



Sucede que la conductora y el actor se conocieron en el programa de Marcelo Tinelli, hace más de una década. En ese momento, ella era participante del reality y él era uno de los productores estrella.



Ahora, en una manera de seguir celebrando su historia de amor, Paula Chaves compartió en sus historias de Instagram una foto de lo que ella asegura se trata de la primera cita que tuvo con Pedro Alfonso.



No obstante, el antes productor y ahora actor la refutó al comentar que la imagen no data de la primera salida que tuvieron, sino que se trataría de un tiempo después, cuando ya había confianza plena.



“Esta es nuestra primera cita. ¿Vos decís que no?”, le preguntó Paula Chaves a Pedro Alfonso, quien respondió negando. “Me parece que no, me parece que hay mucha confianza”, contestó el actor.

Paula Chaves y Pedro Alfonso.



“Esto era después del living de lo del Chato Prad. Nos fuimos a Ink”, agregó Pedro Alfonso, explicando cuál fue el momento que quedó registrado en la foto que publicó su mujer y madre de sus hijos.



En ese momento, quien intervino fue nada menos que Olivia Alfonso, la hija de la pareja. “¿Qué es Ink?”, preguntó la niña. “Un boliche al que tu papá iba mucho”, contestó Paula Chaves con mucha picardía.