El verdadero motivo por el que se separaron Sofi Martínez y Diego Leuco

Si bien hace unas semanas se conoció la sorpresiva noticia de la separación de Sofi Martínez y Diego Leuco, recién ahora salieron a la luz los motivos reales por los que los periodistas tomaron esta difícil decisión.



Si bien ambos se mostraron juntos en la gala de Los Personas del Año de la revista Gente, los rumores de crisis ya se habían instalado en el medio y fue Yanina Latorre quien contó en LAM qué fue lo que sucedió entre ellos.

Sofi Martínez y Diego Leuco.



Al parecer, por lo que los periodistas expresaron, todo se trataría de una pelea como cualquier pareja las tiene. En ese marco, Sofi Martínez, algo enojada, aseguró que se querían mucho; en tanto, Diego Leuco reconoció que se seguían amando y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.



Ante esta situación, en LAM, Yanina Latorre sacó a la luz la verdad y contó los detalles de la decisión que tomaron Sofi Martínez y Diego Leuco: explicó que todo se habría dado en el marco de una compleja convivencia, pero que podrían volver a estar juntos.



“Los dos me dijeron que no era una separación total. Lo blanquearon porque estaban muy expuestos. No funcionaba la convivencia. Es una crisis. No están separados del todo”, contó la panelista del programa que conduce Ángel de Brito.

Diego Leuco y Sofi Martínez podrían reconciliarse.



En medio de esta crisis entre Sofi Martínez y Diego Leuco, el periodista fue vinculado en los últimos días con Yoyi Francella, su compañera en Luzu TV. Todo se dio a partir de un mensaje que envió un oyente y que leyeron al aire.



“Ahora, mi nuevo yo, si alguien me gusta, encaro a lo loco. Dale, Diego, anímate. Mirá a tu derecha. Vamos”, transmitieron. Ante esto, la reacción de Diego Leuco no tuvo desperdicio. “¡¿Qué dice?! Me encanta eso. El otro día se lo dije a un amigo, porque te das cuenta de que no perdés nada si te dicen que no”, sostuvo.