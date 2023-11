La razón por la que Mirtha Legrand no puede ni ver a Javier Calamaro

En su visita a Poco Correctos, el cantante Javier Calamaro deslumbró a todos con su música, pero también con una inesperada revelación: contó que Mirtha Legrand no lo puede ni ver y explicó el sorprendente motivo.



“Mi programa La Cocina de los Calamaro compite ahora con el de Mirtha Legrand. Yo la quiero tanto a ella. La verdad es que ella me odia, pero yo la amo”, comenzó contando el músico. “¿Por qué te odia?”, le preguntó el conductor, el Chino Leunis.



“Fui seis veces al programa de Mirtha, pero googleate solamente la última visita que hice. Me echaron a patadas en el ort…”, lanzó, a modo de anticipo de lo que se venía como una insólita anécdota.



“Yo en ese momento tenía un programa en la TV Pública que se llamaba Concierto Extremo. Íbamos con unos amigos y cantábamos a 1.600 metros, buceábamos con yacarés en los Esteros del Iberá, iba por ahí y me embarraba todo. Entonces, volvimos de Misiones y Corrientes de bucear con los yacarés derecho al canal donde estaba Mirtha en ese momento”, recordó Javier Calamaro.



“Viniste en modo viaje, estabas en otra”, acotó El Chino Leunis. “Claro, venía de ocho días viviendo en la jungla. De ahí, a lo de Mirtha Legrand. Yo no veía un vino desde hacía dos semanas. Hice un desastre, pero me morí de risa. El público también”, explicó el cantante.

Javier Calamaro, el día que estuvo invitado en la mesa de Mirtha Legrand. Foto: captura de TV.



Ante la desopilante anécdota, el cantante aclaró que, tal vez no lo odie, como dijo al principio de la entrevista, pero que si preferiría, no lo invitaría más. “Todos menos Mirtha se divirtieron”, dijo el conductor del programa.



“No, claro. Mirtha estaba indignada. Yo me había tomado un par de vinos y ella me decía: ‘Javier, Javier, Javier’”, remató Javier Calamaro su desopilante anécdota con Mirtha Legrand. ¿Será tan así como lo cuenta el músico?