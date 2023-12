Marcelo Tinelli se quebró de emoción por el casamiento de su hija Cande

Se avecina un acontecimiento fundacional, de esos que marcan un antes y un después. La vida cambiará para siempre para Candelaria Tinelli, a raíz de la decisión de transitar por primera vez por el casamiento, el que disfrutará el año que viene con su pareja Coti Sorokin.

La noticia generó mucha alegría y sorpresa en algún punto. Y uno de los más conmovidos es Marcelo Tinelli, porque significará la primera hija que caminará por el altar, que asumirá un compromiso de este calibre y que se arrojará a esta experiencia maravillosa.

Ya se ha expresado al respecto en algunas ocasiones y ahora el conductor más famoso de la televisión argentina abrió su corazón de par en par en una entrevista que le brindó a Intrusos. En ese diálogo, el novio de Milett Figueroa iluminó sus sentimientos más sinceros.

En cuanto a la reacción que aconteció en su interior al conocer la propuesta de Cande, Marcelo detalló con enorme honestidad: “No me lo esperaba, cuando me llamó y me lo contó no lo podía creer. Es mi primera hija que se va a casar y que sea Cande me parece maravilloso".

En cuanto a la organización del festejo, que se especuló que se llevaría a cabo en la estancia de Punta del Este, Marcelo contó: "Finalmente no va a ser en Uruguay va a ser acá en Argentina. Estamos muy contento”. Así se resolvió un misterio de ese evento que será en marzo del año que viene.

Con los ojos brillosos, que se transformaron en una puerta a sus entrañas, Tinelli no pudo ocultar todo lo que le moviliza esta etapa que se le viene a Cande y expresó: “Estoy muy emocionado ya de por sí porque es mi hija". Una hermosa declaración de un padre orgullo.

Y en lo que refiere a la pareja que configura su heredera con el músico, el conductor del Bailando opinó: "Se del amor que se tienen con Coti y cuando ves bien a tu hija se que es lo mejor y ella está muy feliz como su papá".