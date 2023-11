Marcelo Tinelli demandó por una suma millonaria a Jonatan Viale: la reacción del periodista

Marcelo Tinelli sorprendió a todos luego de tomar la decisión de demandar a Jonatan Viale. El enojo del conductor es por varias editoriales del periodista donde se lo acusa de ser "financiado por Insaurralde" y formar parte de un grupo de "empresarios corruptos" que "financian el juego clandestino y el narcotráfico".

Fue Marina Calabró al aire de Lanata sin Filtro (Radio Mitre), donde informó los motivos por los cuales el conductor accionó contra el periodista.

"Por primera vez en la historia, Marcelo Tinelli inició acciones legales contra un periodista, contra Jonatan Viale", anunció Calabró. Luego, detalló: "Cuadro de situación: el yategate. Es por algo que ocurrió hace poquito. Por esto que vamos a compartir es que lo demanda", anunció la periodista y puso al aire un recorte donde Viale expresó en una de sus editoriales en LN+: "¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde a su programa? Repito, no es él, es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas, presentadores de la tele corruptos, periodistas y políticos corruptos que viven del juego clandestino y el narcotráfico".

Luego, Calabró reveló que habló con gente cercana a Tinelli para saber su opinión: "El riñón de Marcelo me dijo: 'Marcelo efectivamente inició una demanda. A la primera audiencia de conciliación, Viale no fue. Y ahora no queremos conciliar, vamos a juicio directo. Pedimos una fortuna sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la Casa Garrahan, porque por suerte Marcelo no necesita de ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir. No se merece que le digan cómplice, corrupto ni socio de los narcos. Pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible'".

Marcelo Tinelli.

Tras las repercusiones de la noticia, el periodista Fede Flowers se comunicó con Viale para saber qué pensaba de la demanda millonaria por 60 millones de pesos que le inició el conductor del Bailando 2023 (América TV) por acusarlo de "corrupto".

"Estoy juntando guita, ¿tenés unos mangos? Jajaja", disparó el presentador de LN+ en un primer mensaje. "Estamos haciendo una colecta con Maratea para juntar la guita. Abrazo grande. Sigo laburando, gracias", sentenció Viale.