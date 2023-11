El antes y el después de Matías Portillo, ex participante del Gran Hermano más polémico

Cuando en el año 2016 Matías Portillo dejó su Corrientes natal para ingresar a la casa de Gran Hermano lo hizo persiguiendo un sueño concreto: convertirse en actor y, en especial, galán de telenovelas.



“Sigo teniendo el mismo sueño. Solamente cambiaron las palabras, porque galán de telenovelas ya no hay. Y en ese momento tenía 20 años. Ahora con hacer ficción estoy”, comentó en una entrevista con La Nación.

Matías Portillo, ex Gran Hermano. Foto: @matiporti.



Al momento de recordar su paso por el reality, Matías Portillo opinó que en la edición que participó había muchísimos más conflictos que en la última, en la que Marcos Ginocchio se consagró ganador.



Asimismo, recuerda su relación amorosa con Belén D’Alessandro, con quien estuvo en pareja durante tres años y, también, su fuerte amistad con Patricio Sills, con quien hoy sigue teniendo contacto permanente.



“Yo creo que la mayoría se fue para otro lado, por eso no me los cruzo tanto. No porque no se dio sino porque algunos no estaban interesados. En Gran Hermano hay mucho conflicto y a medida que pasa el tiempo van quedando pocas amistades”, sostuvo Matías Portillo.

Matías Portillo, ex Gran Hermano. Foto: @matiporti.



Por otra parte, el ex Gran Hermano se refirió a su actualidad, que lo tiene persiguiendo su sueño de dedicarse a la actuación. “Cuando salí me recibí de actor y director de artes escénicas. En 2018 me surgió una propuesta laboral en Perú, sobre una obra de teatro. Y estuve trabajando un poco en Lima. Después volví por la pandemia”, contó.



Por último, Matías Portillo reveló que, con la pandemia, tuvo que adaptarse a las redes sociales para seguir generando contenido. “En pandemia crecí mucho en TikTok y me ofrecieron un laburo en Colombia, con otros tiktokers, así que estuvimos grabando videos”, cerró.