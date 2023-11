Levantan un legendario programa de canal América y ya tiene reemplazo

Un legendario programa de canal América será repentinamente levantado del aire y reemplazado por otro de la misma señal. Según informó la cuenta de X Teleavisador, las autorideades de la mencionada empresa decidieron ponerle final a Intratables.

El ciclo que cubrirá el espacio que quedará vacante en la noche de los domingos a las 22 es Polémica en el bar, conducido por Marcela Tinayre. De esta manera, Nicolás Magaldi y su equipo quedarán abruptamente fuera de canal América, y no hay noticias sobre un posible regreso de Intratables en el próximo tiempo.

Intratables queda fuera de la pantalla de canal América. Foto: X @teleavisador.

Lo que llama la atención es que el envío de actualidad y debate político salga del aire antes del balotaje que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei. Como es sabido, hay una amistad entre el propietario de canal América, Daniel Vila, y el líder de Unión por la Patria, por lo que resulta más llamativo el levantamiento de Intratables en plena previa de elecciones.

"Primicia. Levantamiento. #Intratables deja de salir al aire en @AmericaTV. Desde este domingo es reemplazado por #PolémicaEnElBar, que pasa del mediodía a la noche", detallaron desde la citada cuenta de X.

El domingo pasado, Intratables no tuvo emisión por el paro de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos), situación que todavía persiste y que podría haber empujado a los directivos de canal América al envío político antes de lo previsto.

NIcolás Magaldi anticipa un nuevo proyecto. Foto: X @ngmagaldi.

Si bien Nicolás Magaldi hasta el momento no ha hablado sobre la baja de Intratables, ha anticipado que está preparando un nuevo proyecto, aunque sin detallar si saldrá en la pantalla de canal América. "En breve anuncio un nuevo programa que voy a hacer. Me divierte mucho este proyecto y sobre todo me entusiasma. Me encanta ese momento de barajar y dar de nuevo. Ahora a repuntar energías", escribió el conductor.