Vinculan a Luciana Salazar con un reconocido empresario de los medios

La vida sentimental de Luciana Salazar siempre es materia de información para los medios dedicados al mundo del espectáculo. Desde su escandalosa separación de Martín Redrado, a la vedette no se le conocieron nuevas parejas. Al ser una persona pública, siempre aparece un que otro rumor sobre romances, pero nada confirmado.

En este contexto, este miércoles en Intrusos (América TV) revelaron que la rubia estaría en pareja con un abogado y empresario de los medios de comunicación. La información nace de imágenes que obtuvieron los periodistas del ciclo donde se la puede ver a Luli asistiendo al cumpleaños de un histórico empresario político relacionado al mundo de la publicidad.

Luciana Salazar.

"Este es el año de Luli Salazar. Fue una de las más clickeadas y ahora presentó novio nuevo", comenzó informando Marcela Tauro. "Se llama Franco Bindi. Es de los medios. Tiene una radio y un canal; y el viernes pasado se mostraron juntos en el cumpleaños de Pepe Albistur", agregó.

"Mucha gente se sorprendió porque ella llegó con él", comentó sobre la reacción de los presentes en el cumpleaños.

Sobre la identidad del abogado, Pablo Layus contó: "Él es abogado penalista de muchas de las causas de los k. Además, es el dueño de Radio X y de un canal de televisión".

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia Salazar quien se volcó a las redes sociales para negar rotundamente la información. "Lo desmiento acá y espero que todos los portales no se hagan eco de falsas noticias. No estoy de novia con la persona que me están vinculando", expresó.

"Todos los días me ponen de novia con personas que no lo son y hasta algunas ni conozco. El día que yo quiera contar algo será de mi boca. Gracias", concluyó.