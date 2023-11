Yami Safdie y un año bisagra que consagra con el Primavera Sound

El pasado 23 de noviembre Yami Safdie presentó su nuevo disco "Sur". La cantante de 25 años está terminando un año plagado de éxitos y un tremendo crecimiento musical que la llevó a estar cerca de Luis Miguel, cantar en el Luna Park y participar del Primavera Sound.

Yami tuvo una semana inolvidable en donde el pasado lunes 20 cantó como invitada de L-Gante en el Luna Park la canción "No Llores", el jueves 23 lanzó su disco "Sur" y este domingo dijo presente en el escenario Primavera del festival nacido en Barcelona.

Luego del show en el Primavera Sound, Yami Safdie habló con MDZ en donde confesó que, si bien suele poner nerviosa, "en este caso se me fue aflojando porque la vibra de la gente fue muy linda" y a pesar del calor "se la re bancaron".

Yami Safdie brindó un show muy completo en el Primavera Sound.

Entre el público que se acercó al escenario por el que pasaron artistas de la talla de Milo J y la internacional The Blessed Madonna, había una madre con sus tres hijas con un cartelito que decía "Yami, quiero subir a cantar con vos".

"Es hermoso, todavía no termino de normalizar y de entender lo que se puede generar en alguien con la música. Es precioso, estoy muy agradecida de que suceda", dijo sonriente Yami que reaccionó de manera inmediata ante el pedido de las fanáticas.

Álvaro de Luna fue invitado por Yami Safdie al Primavera Sound.

Entre las canciones de Yami hay varias colaboraciones como con DannyLux, Omar Montes y L- Gante. El creador del RKT realizó un show en el Luna Park sold out el pasado lunes y la joven fue una de las invitadas.

Yami Safdie y L-Gante juntos en el Luna Park.

"Me encantó, la pasé muy bien, no sabía bien cómo me iba a recibir su público porque es una canción tipo re distinta a lo que hace él, pero sentí un respeto hermoso y la vibra en general fue muy buena onda", contó Yami que cantó con L-Gante "No me llores" ante el mítico estadio porteño repleto. "Mirar para adelante y ver tanta gente en un estadio tan grande fue muy loco", cuenta Yami que tras bajar del escenario confesó que no lo podía creer, pero le reafirmó su talento: "la verdad que sentí que nací para esto".