Se bajó: cuál es la famosa participante que no quiere seguir en el Bailando

Luego de que Cami Homs protagonizara un tremendo momento de tensión con la influencer Martu Morales -pareja de Yeyo De Gregorio- en Bailando 2023, Yanina Latorre reveló que la participante renunció al programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

El conflicto se habría iniciado hace unos días cuando Martu Morales no pasó por alto que Cami Homs la llamara "la bailarina de Yeyo", por lo que redobló la apuesta sin filtro y disparó sin piedad: "En todo caso, ella es ‘la ex de’ y nadie le dice nada".

Fue uno de los cruces más tensos que se dio en la última sentencia del Bailando 2023, situación que dejó a todos sorprendidos dentro y fuera de la pista. Y si bien luego la influencer le pidió disculpas en privado, la historia parece haber hecho un daño colateral.

Anoche la modelo estuvo presente en la pista del programa y, luego de realizar una accidentada pero muy buena performance, explicó que aquella pelea quedó en el pasado. No obstante, internamente no le gustó nada que se la asocie con su pasado y que le hayan insinuado que se hizo famosa por ser la ex de Rodrigo de Paul.

Dicho episodio habría desencadenado en su renuncia indeclinable del ciclo de Marcelo Tinelli, según adelantó Yanina Latorre en LAM. “Camila Homs no se la bancó. Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’”, lanzó.

Luego la angelita opinó al respecto: “A ver, no es un insulto y no es un maltrato. Aparte, a Camila Homs por más que a ella le duela y le moleste, la empezamos a mirar y seguir cuando se separó de Rodrigo de Paul. Él después se puso de novio con Tini Stoessel y ella aprovechó eso”.

Cami Homs se baja del Bailando tras la pelea con Martu Morales.

Por su parte, Pepe Ochoa reveló que Cami Homs al principio no quería participar del Bailando 2023 porque tuvo muchas reuniones en donde dijo que no, pero luego lograron convencerla. En su momento firmó por dos galas, pero se había sentido cómoda y quiso continuar. Ahora la situación cambió.