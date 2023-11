Marina Calabró contó un súper chisme de Fátima Flórez: “Va a ser auspiciada por…”

Desde hace un tiempo que se viene advirtiendo que la victoria de Javier Milei en el balotaje presidencial -consumada el pasado domingo en las urnas- cambiará la realidad de todos los argentinos. Y habrá alguien que podría verse afectada directamente por el resultado de las elecciones: Fátima Flórez, la novia del nuevo presidente. En este contexto, Marina Calabró habló sobre los cambios que tendrá la artista.

Si bien es cierto que Fátima Flórez viene anunciando desde hace meses en todos los medios que durante el verano hará temporada en Mar del Plata, el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales generó muchas dudas al respecto.

Varios especularon sobre la chance de que la artista cancele sus shows ahora que será la "primera dama", pero también es cierto que desde el seno de la famosa se desmintió esta posibilidad y se dijo que su rutina no cambiará por nada.

Por estas horas, Marina Calabró habló en su columna de Lanata sin Filtro por Radio Mitre y reveló algunos detalles sobre el itinerario de la actriz en la temporada de verano. Confirmó que seguirá adelante con sus shows, aunque con ciertos cambios.

“Lo primero que vamos a confirmar es que hará temporada desde fines de diciembre hasta principios de marzo. Hay un nuevo show que está en armado, aún innominado, y uno de los títulos que barajaron fue ‘Fátima en Libertad’, por el partido de Milei, pero este nombre lo vi tachado en algún borrador, al que yo tengo acceso”, explicó la periodista.

Luego precisó: “Esto va a ser en el Teatro Roxy, que tiene 1363 localidades, es de los grandes. Pero, algunos datos novedosos a los que accedí, es que por un lado tienen muy en claro que esta Fátima no es la misma, entonces, lo que me decían, es que el espectáculo va a ser auspiciado por empresas privadas exclusivamente, que no tengan ningún vínculo con el Estado. Ya tienen a Saphirus y Toledo y van por un banco y una compañía de seguros. Que son empresas que, habitualmente, ya la acompañaban a ella”.

Fátima Flórez tendrá cambios en su show y Marina Calabró contó todos los detalles.

Marina Calabró siguió dando otros detalles del show de Fátima Flórez: "También van a vender entradas con descuento, tipo cartelera, estos lo hacen todos, y acá no hay nada triangulado con el sector público. Pero, tampoco seamos ingenuos, y si bien Fátima corta tickets, puede haber también un envión de popularidad por el presidente electo".