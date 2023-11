Nazarena Vélez reveló que una ex pareja la filmaba a escondidas en la intimidad

Este miércoles, Nazarena Vélez sorprendió a todos en LAM (América TV) al contar una situación muy desagradable que vivió con una ex pareja, al descubrir que era filmada a escondidas mientras tenía relaciones sexuales.

"Hay gente morbosa, a mí me lo hicieron. A mí me filmaron, me pusieron una cámara oculta", expresó la angelita.

Al escuchar lo que contaba su compañera, Yanina Latorre reaccionó indignada: "¿Quién te puso una cámara?". Y aunque Vélez no quiso contar mayores detalles, respondió: "El primer enfermo. No quiero dar nombres. Y lo vi. Me filmó teniendo relaciones sexuales. Cuando vi el video casi me infarto".

"Un día empecé a revisar el departamento y había videos. Te estoy hablando de hace 20 años y había una cámara chiquita negra al lado del televisor y le puso una cinta negra a la luz roja. Entonces, nunca me di cuenta de que me estaba filmando", agregó.

Finalmente, ante la pregunta de Ángel de Brito de si era solo un video teniendo sexo con ella, Nazarena agregó furiosa: "Sí, y de él con otras. Un horror. Lo que menos me importaba era que me estaba cagando. Casi me muero".