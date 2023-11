El percance que sufrió una pareja de tango en Got Talent

Este miércoles, más semifinalistas pasaron de nuevo por el escenario de Got Talent para compartir sus talentos. Los concursantes se esmeran cada vez más para lograr convencer al jurado y pasar a la gran final del programa.

Carla Domínguez y Julio Seffino, pareja de tango, consiguieron pasar a la semifinal del concurso gracias a La Joaqui, quien apretó el botón dorado en las audiciones del programa en el mes de septiembre. Los participantes cautivaron al jurado como la primera vez, pero esta vez tuvieron un percance que no pasó desapercibido.

La pareja se emocionó cuando la cantanten presionó el importante botón. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

Y es que, en el medio del baile, a Carla se le enganchó uno de sus tacos con el vestido que llevaba puesto y la pareja se tuvo que detener por unos segundos para resolverlo. Los concursantes lograron solucionar rápidamente el problema y continuaron como si no hubiese pasado nada.

Cuando los participantes finalizaron con el baile, Florencia Peña fue la primera del jurado en comenzar con la devolución: "Me emocionan mucho los dos. Cuando se te enganchó el taco, te juro que fue como si me hubiese metido adentro de tu cabeza y hubiera querido decirte lo que pasó después: no pasa nada, no pasa nada, seguí adelante, porque es gigante lo que hacen. Hoy ratifico lo que vengo diciendo desde el día uno. Cuando el arte está vivo, cuando está sentido no hay error. De verdad que no lo hay. Temía que eso los condenara y no, lograron salir".

Mirá como bailaron tango Carla Domínguez y Julio Seffino

Luego fue el turno de Emir Abdul, el coreógrafo se acercó a Carla y la abrazó. Ella se disculpó con el integrante del jurado por el contratiempo que tuvo y él les dijo: "No me pidas perdón. ¿Saben qué? De corazón se los quiero decir: Agradezco la oportunidad de estar en este programa para ver gente tan talentosa como ustedes. En la parte más bol... se te enganchó el taco. Fue mágicamente increíble".

Y agregó: "Pocas veces en mi vida vi gente que pudiera matizar y que pudiera generar, como pareja, lo que generan ustedes. Tienen una manera muy mágica de conectar. Cuando pasó lo que pasó, que eso les habrá pasado millones de veces, nos pasó a todos, fue como que subió la energía de nivel, que empezaron a disfrutarlo de otra manera y sacar la presión". La Joaqui y Abel Pintos también felicitaron a la pareja.

Al final de la noche, se definieron los participantes que continuarán compitiendo por el importante premio que ofrece el programa, 15 millones de pesos. Y, a pesar del problema que tuvieron los bailarines de tango, ellos lograron pasar a la final de Got Talent.