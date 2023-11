Yanina Latorre aniquiló a Dady Brieva por sus declaraciones contra Javier Milei: "No te va a contratar más nadie"

Luego del resultado de las elecciones PASO 2023 realizadas en agosto, Dady Brieva se mostró preocupado por los resultados que obtuvo Javier Milei. Desde ese momento, el actor comenzó a hacer sketchs sobre el economista en el programa que conduce en C5N los domingos, Peronismo Para Todos (PPT) para que el público reflexionara sobre las políticas que implementaría la figura de La Libertad Avanza si resultaba electo.

Finalmente, este domingo 19 de noviembre, Javier Milei ganó las elecciones con el 55,76% de los votos contra el 44,23 obtenido por Sergio Massa. Y Brieva no tardó mucho en opinar al respecto.

Dady Brieva es conductor de "Peronismo Para Todos " (PPT) en C5N. Créditos: captura de pantalla Youtube C5N.

En diálogo con Cynthia García y Víctor Hugo Morales en la AM750, el humorista se expresó sobre los resultados del balotaje: "Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo".

Yanina Latorre no pasó por alto los comentarios del conductor de PPT y lo criticó duramente al aire de Yanina 107.9 (El Observador 107.9). La panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) comenzó leyendo las declaraciones de Dady Brieva y luego inició su descargo.

Mirá lo que dijo Yanina Latorre acerca de los dichos de Dady Brieva contra Javier Milei

"¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perder todo porque no te va a contratar más nadie. No vas a ganar la fortuna que ganabas en las radios kirchneristas ni en los canales kirchneristas. ¿De qué vas a perder? ¡Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos que van a gastar!. Ojalá que sean gastados en salud, en educación y en el gasto público; y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de pauta, de radio, porque ¡son todos millonarios los K, todos!".

Y continuó diciendo: "Vos sos Brancatelli, viajas cincuenta veces al año; no sé, trabaja de panelista. Yo la verdad viajo un montón, pero me lo garpa mi marido, que es un jugador de fútbol. Con el sueldo que yo tengo de panelista, y mirá que me va bastante mejor que a ustedes, pues soy buena panelista y tenga información, yo no puedo garpar todo lo que garpan ustedes".

"Yo me he enterado de los sueldos siderales que cobran. Ustedes están por perder todo, por eso se quieren morir. Los argentinos ya perdieron todo. 140% de inflación, 50% de pobres, regaló nuestra guita Mansalva para que lo voten y no lo votaron. ¿De qué estamos hablando? Triplicó el dólar en un segundo, ¡un desastre, nos endeudó peor!. ¿De qué estás hablando, Dady Brieva? ¿Qué vamos a perder? ¿Lo que no tenemos? ¿O vos vas a perder los sueldos y la pauta del estado, amor?", concluyó de manera tajante Yanina Latorre.