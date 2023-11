Una modelo reveló cuánto le ofrecieron por formar parte de una fiesta con jugadores de la Selección Argentina

La modelo Carmela Castro Ruiz destapó un verdadero escándalo al compartir en sus redes sociales que recibió una propuesta para formar parte de una fiesta post partido donde estarían presentes varios jugadores de la Selección Argentina.

La blonda publicó en sus historias de Instagram un mensaje donde la invitaba para sumarse a esta reunión exclusiva: "Me mandaron este mensaje hace dos días para hacer presencia en la fiesta post partido (o sea, anoche): 'Argentina Evento: Post partido selección. Necesito modelos finas y elegantes de Buenos Aires, Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500'".

Luego, la modelo confirmó que la paga era en moneda norteamericana: "Sí, dólares". Ante la pregunta de sus seguidores sobre si aceptó o no, su respuesta fue categórica: "Claramente no fui, no me copa. Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chusmearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta, pues todos infieles...".

Recordemos que en las últimas horas, Rodrigo de Paul volvió a ser noticia tras el partido que se jugó este martes por Eliminatorias contra Brasil. Más allá que el jugador fue una de las figuras del encuentro, al finalizar habló con la prensa y dejó un mensaje bomba que para muchos estuvo dedicado a su ex pareja Tini Stoessel.

"Para mí con respecto a la Selección fue un año redondo. Dejame agradecerle a una persona que la quiero mucho y espero que lo haya visto el partido. Esto también es para esa persona", disparó De Paul, sin mencionarla.