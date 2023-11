Por qué Pitty, la numeróloga advierte que Javier Milei debería cambiar el día de su asunción

De cara a la asunción de la presidencia de Javier Milei que está asignada para el próximo 10 de diciembre, Pitty, la numeróloga explicó de manera contundente por qué piensa que el mandatario electo debería elegir otro día para la toma del poder.

"Vengo muchos años estudiando los números. La gente puede creer o no. En los últimos años pude hacer muchas cosas. Es un momento de gran apertura para los argentinos. Todos nos necesitamos. El mundo es circular. Hay herramientas como la astrología, la numerología. Hay que darle bola a los números. Hay un número en la puerta de tu casa, en tu llegada, en tu partida, en tu celular...", anticipó a modo de preámbulo Pitty, la numeróloga este miércoles durante su paso por Mañanísima (El Trece).

Pirtty, la numeróloga reflexionó sobre cuál sería la fecha más oportuna para la asunción de Javier Milei. Foto: NA.

Luego, sobre la fecha en que Javier Milei la entrevistada advirtió: "El 10/12/2023 es el momento en el que se convierte en presidente; bueno, no puede ser ese día. ¿Hay una posibilidad de que se cambie?... Para mí llegó el momento de tener la responsabilidad de avisar esto. Podría ser el día 11, el día 12, el día 13, o cualquiera; menos el día 10".

Consultada por Carmen Barbieri sobre sus reparos sobre la fecha de asunción de Javier Milei, Pitty, la numeróloga explicó: "El 10 da un número 11, que es un número maestro y venimos sufriendo mucho. Es más aprendizaje, más desafíos... Si nosotros venimos de mucha lucha los últimos 20 años de la Argentina, no encontramos la vuelta, ¿por qué no abrimos la cabeza y cambiamos la historia?".

Acto seguido, para descartar que sus dichos tengan algún tipo de animosidad política, Pitty, la numerológa argumentó: "La numerología es la herramienta más antigua que hay. Si es posible, está bueno que... Muchos se van a reír... Soy pro país. Yo tengo cuatro negocios, trabajé y me compré una casa, vendí la casa e invertí, sigo trabajando. Quiero que a todos nos vaya bien. No me importa qué partido, me interesa que el país salga adelante".

Finalmente, sobre la fecha en que Javier Milei será investido como presidente, Pitty, la numeróloga insisitió: "Esta data es una de las más importantes que tengo para decir: que cambie la fecha del evento donde declara energéticamente que es la persona que va a representar a la Argentina. Un día maravilloso es el 11 de diciembre da un número que es 123, el número del servicio a los demás, la conexión con los demás. El 12 son las bases sólidas, todo lo que se construye con bases sólidas. De verdad necesitamos una nueva oportunidad".