Nati Jota contó el piropo más extraño que le dijeron en su vida

Nati Jota continúa al frente del programa Sería Increíble, en el canal de streaming de Olga, junto a Homero Pettinato, Eial Moldavsky y una propuesta más que interesante donde abundan las anécdotas que van desde lo cómico a lo profundo sin escalas.

Una de aquellas increíbles se dio a partir del comentario de la conductora que hizo referencia a un evento particular: “Ayer me dijeron un piropo, el mas lindo de los últimos cinco meses”.

Nati comenzó con la divertida anécdota que experimentó de primera mano. “Estábamos hablando de política y se mordió el labio de abajo, hizo ‘shh’, me miró y me dijo: vos sos como la Argentina”, narró y como era de esperar no faltaron los comentarios entre risas.

El primero en indagar fue Homero Pettinato que rápidamente preguntó "¿cada vez peor?” y Eial Moldavski no se quedó atrás: “¿Ese es el mejor piropo? ¿Qué te dijeron hace seis meses? ¿Sos como Cuba?”.

Si bien la propia Nati admitió no terminar de entender el significado real, igual lo recordó con cierto cariño: “Fue el mejor piropo que me dijeron, yo soy patriota. Los amo tratando de revivir ese muerto de piropo”.

“Capaz lo haces sentir como en casa”, fue otra de las hipótesis para levantarle valor al enigmático piropo junto al cierre elocuente de Petinatto: “Para mi te lo dijo como que tenes todos los paisajes”.

Por otra parte, la ex ESPN Redes se tomó un momento para reflexionar sobre la importancia de las consultas médicas: “Automedicarse está mal y yo soy re cagona. Me acuerdo cuando me saqué una muela y me moría de dolor pero no quería seguir tomando el remedio”.

“Había googleado que de tomarlo varios días seguidos, se te podía romper el intestino y después morir. No me den bola, es algo que googlee, pero tampoco abusen, hablen con un doctor”, cerró Nati Jota.