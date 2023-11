La insólita anécdota de Nati Jota causó revuelo

Nati Jota es una reconocida periodista, conductora e influencer de las redes sociales. Hace unas horas, la mediática se posicionó en el centro de atención luego de mostrar uno de sus tratamientos de belleza. Sin embargo, en el artículo de hoy traemos a colación otra de las cuestiones por las cuales ha dado que hablar.

"Hoy festejamos los 4 años de soltería de Natuti fundando el club de los separados. Y nunca dejes que nadie te diga a quién podés contarle que te separaste. Acá lo único que importa es tu bienestar", confirmaron en la cuenta oficial de 'Sería Increíble', el programa de streaming de Olga en Vivo donde trabaja Nati Jota, Eial Moldavsky y Leti Siciliani.

Al parecer, el pasado miércoles, la mediática tuvo una divertida celebración en el programa, así que se animó a contar algunas anécdotas con respecto a su separación. El día de ayer, Nati cumplió 4 años de su separación con su expareja. Por esta razón, habló en una sección a la que llamó "el club de los separados".

Mira el video

Entre sus declaraciones reveló que apenas se separó le comentó la noticia a personas insólitas. "A mi me pasó cuando corté, puse corté en mi WhatsApp, al dueño de Bigg Fit, Guido. Le digo: "Nada corté. No paso nada pero aprendí, no paso nada puntual, pero uno cree que el amor es de acero" y él me dice: "relajá que todo pasa". Fin", acto seguido sus compañeros estallaron de la risa. Luego, la mediática contó que durante varios meses, salía a bailar y lo llamaba desde número oculto, pero su expareja no le respondía.

¿Quién es el ex de Nati?

Nati Jota estuvo de novia con el rugbier y deportista Bruno Siri, alrededor de dos años. La relación se volvió la favorita de muchos, porque la pareja posteaba divertidas fotos y videos en las redes sociales. Sin embargo, en 2019 se separaron y siete meses después Siri comenzó una relación con la influencer Ivana Nadal.