El desubicado ataque de risa de Flor de la V ante el llanto de Kennys Palacios

Un testimonio real, producto de un sentimiento que lo azotaba y lo angustiaba, se transformó en objeto de burla. Una reacción poco humana y algo desubicada que ejecutó Florencia de la V en su ciclo de Intrusos, tras escuchar el llanto desconsolado de Kennys Palacios.

El amigo íntimo, y estilista, de Wanda Nara se comunicó con Guido Záffora para expresar la tristeza que lo atravesaba por la devolución del jurado del Bailando por un sueño a su performance en la salsa de a tres, en la que contó con la participación de Karina Jelinek.



El panelista del programa de espectáculos de América puso al aire la voz de Kennys, que denotaba una emoción negativa y que lo acongojaba. En el audio, el blondo describió: “¿Qué hacés, Guido? Me dijeron que me esperaban, en serio (sic) No sé. Creo que fueron muy injustos”.

En la continuidad de su explicación, de la transmisión de las vibraciones que laceraban su alma, Palacios añadió con mucha honestidad: “O sea, lo dimos todo. ¿Entendés?”. En una clara señal de enojo con los puntajes que le prodigaron los jurados del show.

Apenas sonó la voz entrecortada, de sollozo de Kennys, Florencia no pudo contener su risa, aunque la disimuló para evitar un momento grotesco. No obstante, la conductora ironizó con el audio de Palacios y exclamó: “¡Pasalo otra vez! ¡Está destruido! ¡Devastado!”.

Con una música de violines de fondo, de la V redobló: “Lo está dando todo, por ahí no nos dimos cuenta”. Por su parte, Záffora procuró traer un poco de mesura y explicó: “Nos contó que había ensayado mucho, que lo había dado todo y es difícil”.