Qué dijo Fátima Florez sobre la posibilidad de mudarse con Javier Milei a la Quinta de Olivos

A partir del 10 de diciembre, la vida de Fátima Florez cambiará en más de un sentido en su rol de primera dama como pareja de Javier Milei. Sin embargo, la imitadora marcó cierta distancia respecto a la idea de mudarse con el presidente electo a la Quinta de Olivos.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), cuando le preguntaron acerca de la combinación de su labor artística y los compromisos al acompañar a Milei, Florez explicó: "Creo que se pueden combinar las dos cosas de una manera super perfecta. De hecho, yo estoy pensando en la temporada de verano en Mar del Plata, como hago siempre dos meses de temporada a full, con un nuevo mega show espectacular. Y, al mismo tiempo, acompañarlo a Javier en este rol tan importante del cual la gente y el pueblo lo eligió de manera unánime prácticamente. Se pueden compatibilizar muy bien las dos vidas".

Entonces cuando Rodrigo Lussich le preguntó a Fátima Florez si se va a vivir con Javier Milei a la Quina de Olivos el 10 de diciembre, la artista se limitó a responder con cierta prudencia: "Tanto no les puedo contar todavía".

Por otro lado, consultada por Nancy Duré sobre si le gustaría desarrollar alguna acción social durante el gobierno de Javier Milei, la entrevistada aclaró: "Yo siempre he hecho labores sociales y de caridad porque es algo que me hace muy bien al alma, que me llena de corazón. Eso lo disfruto, lo he hecho siempre y lo haré más porque me encanta, porque lo siento y porque lo vivo".

Además, sobre el rumor de que Fátima Florez tiene los teléfonos controlados desde que Javier Milei ganó la presidencia, la actriz remarcó: "De eso no tengo idea, pero nadie me dice lo que tengo que hacer".