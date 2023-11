Lenny Jay, imitador de Michael Jackson: "Sentí la necesidad de seguir con su legado"

This is Michael llega al Estadio Luna Park el 17 de diciembre con un espectáculo renovado y vibrante -el 15 se presentará en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza-. El show internacional que rinde homenaje al inigualable Rey del Pop, promete emocionar a los fanáticos en un viaje a través de su legado musical.

Lenny Jay protagoniza este proyecto después de haber transitado varias temporadas en el exitoso musical europeo sobre el rey del pop, donde recibió halagos de la propia familia Jackson. Su increíble parecido, físico y vocal, convierten a This Is Michael en una experiencia única, que permite emocionarnos y vibrar recordando al eterno MJ.

This is Michael no solo es un show, es una experiencia que captura la esencia de Michael Jackson y su música icónica, invitando a los espectadores a viajar a través de más de dos horas de clásicos, incluyendo Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, en un espectáculo que le hace honores al artista más exitoso de todos los tiempos.

"Yo empecé a escuchar a Michael Jackson cuando tenía siete años. Entonces fue toda mi vida escuchándolo y mirándolo sus bailes, entonces creo que un momento se convirtió en parte de mi vida", confiesa Lanny Jay en diálogo con MDZ.

"Cuando Michael se fue en 2009 yo, como fan, sentí esa necesidad de seguir adelante con su legado, con su memoria. Sentí la necesidad de cantar sus temas para la gente, y empecé haciendo shows pequeños para cumpleaños, bodas y después me vi en una situación de estar haciendo festivales para mucha gente, ya viajando por el mundo con giras y a llegar al punto de estar viviendo más en Europa que en Brasil", recuerda el artista que actualmente reside en Milán.

Mirá el video de la entrevista con Lenny Jay

Convertirse en Michael Jackson para revivir al ícono del pop no es un trabajo para nada sencillo, no solo por el talento para lograrlo sino por el tiempo que lleva caracterizarse como él. "Entre el maquillaje y la vestimenta más o menos demoro dos horas. Antes del show tengo que estar ahí tranquilo para hacer todo lo del maquillaje porque no tengo ninguna cirugía ni nada, solo los trucos de maquillaje, cuenta el artista brasileño.

"Tengo un acompañamiento con un vocal coach y un fonaudiólogo que me ayudan a estar como siempre preparado para subir al escenario. Cuatro o cinco veces a la semana tengo que hacer un entrenamiento físico, de canto, de baile y repasar todas las cosas para que no me olvide", detalla además de aclarar que "es un trabajo diario y mucha dedicación".

This is Michael se presenta el 17 de diciembre en el Luna Park.

Durante todas sus presentaciones tuvo la presión de tener que actuar frente a la hermana de Michael Jackson. "Fue un momento inolvidable para mí. Creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Después del show, se acercó a mí en backstage y yo no tenía palabras, no pude hablar nada con ella porque estaba muy nervioso. Pero ella me dijo "no te preocupes, yo estoy acá solo para decirte que yo estoy orgullosa de ti, lo haces muy bien y mi hermano, desde donde esté, seguro que va a estar muy contento y orgulloso de ti también", recordó emocionado sobre este encuentro en el 2019.