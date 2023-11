La reacción de Diego Brancatelli tras el triunfo de Javier Milei

La victoria de Javier MIlei en el balotaje de este domingo dejó sin palabras a muchos famosos que esperaban otro resultado. Entre los periodistas defensores de Sergio Massa, candidato por la Unión por la Patria, se encuentra Diego Brancatelli, periodista alineado con el Kirchnerismo, que decidió volcarse a sus redes sociales y responderle a los cientos de seguidores que lo chicanearon por la derrota.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Brancatelli dejó entrever su descontento: "¿Qué voy a hacer? Me preguntan muchos. Seguir trabajando como lo hice toda mi vida. Diciendo lo que pienso y siento mientras me lo permitan", expresó.

"Duermo tranquilo sabiendo que hice lo posible por advertirle a la gente el país que se podía venir. Esto ya lo vivimos. Ojalá sea diferente", agregó para finalizar.

Recordemos que luego de las elecciones, muchos famosos se volcaron a las redes para compartir sus impresiones ante el próximo gobierno. Muchos se alegraron, mientras que otros se mostraron preocupados ante los resultados electorales. Uno de ellos fue el Indio Solari.

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicó en su cuenta de Instagram una particular foto: un dibujo de una recua de burros. Además, sumó la frase "equus asinus" (nomenclatura utilizada para nombrar a dicho animal).