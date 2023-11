Argentina se volvió con las manos vacías de los Premios Emmy Internacionales

Anoche se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la entrega de los Premios Emmy Internacionales 2023. Tres producciones argentinas disputaban la posibilidad de quedarse con el galardón más importante de la televisión mundial que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión

En la categoría Mejor serie dramática competía Iosi, el espía arrepentido. La serie, que se emite por Amazon Prime Video y que recientemente estrenó su segunda temporada, también sumó otra categoría, ya que Gustavo Bassani fue nominado como Mejor actor en serie dramática por su interpretación de Iosi.

En la categoría Mejor serie de comedia está nominada El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella y emitida por la plataforma Star +.

Finalmente, Tierra Incógnita, de Disney + y producida junto a Non Stop, compite en la categoría Live Action Juvenil.

Lamentablemente el país se volvió con las manos vacías. Fueron la telenovela turca Yargi, la miniserie alemana La Emperatriz, el drama mexicano La Caída y el actor Martin Freeman algunos de los ganadores más importantes de la 51ª edición anual de los premios.

La lista completa de ganadores de los Premios Emmy Internacional 2023

Mejor actor: Martin Freeman ("The Responder", Reino Unido)



Mejor actriz: Karla Souza ("La Caída", México)



Película para televisión o miniserie: "La Caída" (México)



Programa de Arte: "Buffy Sainte-Marie" (Canadá)



Mejor Documental: "Mariupol: The People's Story" (Reino Unido)



Mejor Documental Deportivo: "Harley & Katya" (Australia)



Mejor serie de Comedia: "Derry Girls" (Reino Unido); y "Vir Das: Landing" (India)



Mejor serie de Drama: "The Empress" (Alemania)



Mejor Reality show: "A Ponte - The Bridge Brasil" (Brasil)



Mejor telenovela: "Yargui" (Turquía)



Mejor Formato corto: "Des Gens Bien Ordinaires" (Francia)



Mejor Animación infantil: "The Smeds and The Smoos" (Reino Unido)



Mejor serie infantil factual: "Built to Survive" (Australia)



Mejor serie infantil con acción real: "Heartbreak High" (Australia)