El veredicto del Indio Solari tras la contundente victoria de Javier Milei

Este domingo 19 de noviembre, Javier Milei se consagró como nuevo presidente de la Argentina al ganar de forma contundente el balotaje contra Sergio Massa. El líder de La Libertad Avanza obtuvo el 55,95% de los votos, frente al 44,30% del referente de Unión por la Patria.

Luego de las elecciones, muchos famosos se volcaron a las redes sociales para compartir sus impresiones ante el próximo gobierno. Muchos se alegraron, mientras que otros se mostraron preocupados ante los resultados electorales. Uno de ellos fue el Indio Solari.

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ferviente seguidor del Kirchnerismo, publicó este lunes en su cuenta de Instagram una particular foto: un dibujo de una recua de burros. Además, sumó la frase "equus asinus" (nomenclatura utilizada para nombrar a dicho animal).

El posteo que publicó el Indio Solari en sus redes. Foto: Instagram @indiosolarioficial.

Como era de esperarse las reacciones de su posteo no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores se mostraron de acuerdo con su mensaje, otros aprovecharon para criticarlo.

"¿Somos todos burros ahora? Sigo pensando que los artistas es mejor que sigan haciendo lo que saben...música. cuando se ponen de un lado o del otro , no suma. Al final es buena la democracia o no? O cuando pierden no sirve?", expresó uno. "Indio vendiste humo con tus canciones...nos diste un discurso que no era, ahora estás politizado. Así no a", agregó otro.

"Que hacen comentando en un post del indio los anti patria me explican?? ¿Qué hacen escuchando los redondos? No entendieron nada, el mensaje de su música no es para ustedes, el cachengue les queda mejor", salió en defensa una seguidora. "Fíjate de qué lado de la mecha te encontras...te amo indio", aseguró otro.