Ángel de Brito contó el escándalo que hay en América con Polémica en el bar

Las bombas mediáticas y, justamente, las polémicas en Polémica del bar nunca descansan. Mucho menos en esta época del año en donde los balances están a la orden del día y las grillas televisivas comienzan a reacomodarse de cara al nuevo año que se avecina, siempre con el rating entre ceja y ceja.

En esta oportunidad, como es de costumbre y fiel a su estilo, Ángel de Brito, en su programa “LAM”, destapó la interna caliente que, hoy por hoy, hay en Polémica en el Bar.

Polémica en el Bar y una pelea en puerta

Lo cierto es que últimamente está revolucionado el clásico programa que se emite por América, desde el cambio de día y horario hasta la baja de Chiche Gelblung. Los números tampoco ayudan y, una vez, Ángel de Brito aprovechó para tirarle más leña al fuego.

Es que en más de una oportunidad el periodista lanzó, muy picante, contra Polémica en el Bar y en estas últimas horas descubrió una bomba mediática que, obviamente, traerá cola.

“Sofovich le ofreció la conducción a Baby, a Jey Mammón pero bueno, primero tiene que tener dónde hacer el programa. Hay que ver si sigue acá o si se va a otro canal. Pero bueno, la idea de Gustavo es no hacerlo con Tinayre. Al fin de cuenta, para él, la experiencia con Marcela fue no muy buena”, disparó sin pelos en la lengua.

Esta más que claro que nuevos rumbos se vienen para el programa en el cual participan Flavio Mendoza, Eliana Guercio, Gabriel Schultz, Belén Francese y el ex GH, Walter “Alfa” Santiago.

Peligra la continuidad de Polémica en el bar en America

Siguiendo con lo que dijo Ángel de Brito, su compañera Fernanda Iglesias acotó: “Me parece que son dos personas que tienen caracteres muy fuertes. A mí él me dijo ‘le tiene los huevos al plato’, incluso me preguntó si yo me animaba a contar esto”.

En tanto que el periodista agregó que Marcela “se sintió muy violentada cuando él le hizo un reclamo, a los gritos delante de todos, sobre por qué no lo había invitado a su cumpleaños”.