Amalia Granata festejó el triunfo de Javier Milei a pura chicana y Nancy Dupláa le dijo de todo

El resultado final de las elecciones generaron gran repercusión en las redes sociales, donde millones de usuarios se volcaron para expresar sus sentimientos tras la categórica victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa.

Como era de esperarse, las chicanas estuvieron a la orden del día. Una de las mediáticas que se hicieron eco de la victoria del líder de La Libertad Avanza fue Amalia Granata. La diputada provincial por Santa Fe felicitó a la fórmula ganadora: "Felicitaciones a Javier Milei y Victoria Villarruel, el pueblo argentino puso en ustedes la esperanza del cambio, gran elección".

Luego, agregó un video del pasado 7 de septiembre donde en una entrevista predijo que el líder del movimiento libertario sería el próximo mandatario. "Lo dije el 7/09/23, antes de las generales", señaló en su mensaje.

Finalmente, el comentario que generó fuertes reacciones por parte de seguidores fue aquel en el que se refirió al Ministerio de la Mujer: "Hagamos una despedida que se nos va el Ministerio de la Mujer", expresó con ironía.

Al ver el mensaje, quien no pudo contener la bronca fue Nancy Dupláa. La actriz utilizó sus redes sociales y replicó un comentario de la escritora María Florencia Freijo, quien había criticado a la diputada en relación con su controvertido tweet. "No se van las millones de niñas y mujeres que creen en él, Amalia. Tuvimos años y años sin Ministerio e igual creamos sentido, cultura y cosas hermosas. No escupas para arriba, consejo", señaló la politóloga.

"La historia me cuenta que las feministas cada vez son más año a año, trascendimos lo partidario y sobre todo seguimos conquistando los derechos de los que vos disfrutás. Te dimos todo", agregó la escritora. "Hay que ser más leída y menos gritona. Hay que tener menos odios y más formación. Eso define a las personas con altura y argumentos de las panelistas de un programucho de chimentos", cerró Freijo. Nancy Dupláa.

Recordemos que la actriz ya había apuntado contra el referente libertario luego de su triunfo en las PASO. "Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo", decía la primera publicación que compartió en sus redes.

Luego, agregó: "Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones. Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho".