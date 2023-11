La increíble cantidad de espectadores que vieron a María Becerra en el programa español "El Hormiguero"

Los nuevos artistas argentinos han logrado ser conocidos a nivel mundial. Duki; Nicki Nicole; María Becerra; Lali Espósito; y otros más, son un éxito en la música de estos tiempos y tienen fanáticos de diferentes partes del mundo.

El Hormiguero (Antena 3) es uno de los programas más importantes de España. En el han estado presente cientos de celebridades, como Penélope Cruz, Shakira, Tom Hanks, Jennifer Lawrence, por nombrar algunos. Pero la participación de figuras argentinas le hacen conseguir al programa números inimaginables.

María Becerra es una de las cantantes del momento. Créditos: Instagram Elhormiguero.

En el mes de enero, Lali Espósito fue al programa y, en aquella emisión, El Hormiguero obtuvo 2.628.000 espectadores y fue lo más visto de esa jornada. Pero ahora otra cantante argentina superó esa cifra con su participación. Se trata de, nada más y nada menos, María Becerra. Anteriormente, la artista ya había sido parte del programa.

La intérprete de El Amor de Mi Vida fue la invitada especial de este miércoles y uno de los momentos más interesantes de su entrevista fue cuando Motos le consultó sobre el ritual que hace para "limpiar las malas energías".

Así es como María Becerra aleja las malas vibras

"Lo hago a veces. No lo hago antes de salir a los shows, sino después de un día en el que vi a mucha gente o estuve en contacto con un montón de personas. Hay mucha energía dando vueltas y hay mucha gente que te abraza, que llora en tu hombro o algo por el estilo, entonces uno termina cargando esas energías. Y a mí a veces me cargan demasiado de energías, porque a veces hay gente que me dice cosas muy fuertes y yo acabo con los ojos rojos, con mucho dolor de cabeza... Entonces, para hacer esa limpieza energética me pongo sal en todo el cuerpo", contó la joven.

Además, la cantante habló sobre su compromiso con J Rei, su actual pareja; y también acerca de su próxima y gran presentación en el estadio de River Plate en marzo de 2024.

El posteo de El Hormiguero al conseguir más de 4 millones de espectadores este miércoles. Créditos: captura de pantalla X @El_Hormiguero.

La presencia de María Becerra le valió a El Hormiguero 4.441.000 espectadores y se convirtió en lo más visto del día. La cuenta de X del programa (@El_Hormiguero) festejó este logro.