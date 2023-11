Qué dijo el periodista estadounidense Tucker Carlson tras la victoria de Javier Milei

El polémico periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó tiempo atrás a Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza. El profesional de la comunicación, que tuvo una extensa charla que anticipaba las dificultades de la economía del país, se expresó en Twitter tras la victoria del líder de La Libertad Avanza.

Sin escribir ninguna palabra, Tucker Carlson compartió en un tuit la foto que se sacó con Javier Milei luego de realizar la entrevista en septiembre de este año.

El presidente elector, Javier Milei, en la entrevista con Carlson no dudó en mostrar las diferencias que tendrá con China, Rusia y Brasil: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí".

El tuit que subió Tucker Carlson tras la victoria de Javier Milei.

En un extenso reportaje que mantuvo con el periodista de Estados Unidos habló de varios temas entre los que se incluyeron la inflación de la Argentina, el debate del aborto y el socialismo.

Durante los primeros minutos de la entrevista, el libertario hizo foco en la situación económica del país y remarcó como principal problema que Argentina "empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años”. Y lanzó sin filtro: "Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre, se creen que son Dios y son unos herejes".

En ese marco, apeló a una metáfora para profundizar su mirada. "Siempre es buena la analogía o la metáfora del sapo en el agua. Uno calienta el agua y el sapo no se da cuenta. Cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto", explicó.

Mirá parte de la entrevista de Tucker Carlson con Javier Milei

En ese sentido, Milei marcó distancia del liberalismo con el socialismo a la hora de afrontar el manejo de los recursos. "Los liberales lo resolvemos con libertad de precios y propiedad privada. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y prefieren la garra del Estado”, expresó.

En otro tramo de la charla, el economista se pronunció acerca de su postura en contra del aborto en la Argentina. Y pese a aclarar que no eliminaría la ley sancionada en 2020, remarcó que la práctica representa "un asesinato" contra el niño.

"La vida comienza con la fecundación. Es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas”, aseveró.

Al ser consultado sobre su opinión sobre el Papa Francisco, Milei criticó el vínculo que mantiene con líderes de izquierda, como Nicolás Maduro en Venezuela y Raúl Castro en Cuba.