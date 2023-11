Luis Ventura se arrodilló y le hizo un contundente pedido a Jorge Rial

Luis Ventura sorprendió a todos en A la tarde (América TV) cuando decidió arrodillarse y hacerle un importante pedido a Jorge Rial.

"Ya que soy tan amigo tuyo, '¿te puedo hacer un pedido público?'. Alguna vez me dijiste que cuidara a tus hijas, me lo dijiste en un camarín", comenzó expresando.

"Hoy te quiero pedir por Morena Rial, por tu nieto, comprale una casa. Comprá una casa, ponela a nombra tuyo, que los impuestos se van a pagar. Y si no te gusta, la casa te queda, pero dale un techo, dale un techo a tu familia", agregó presidente de APTRA.

Jorge Rial junto a su hija Morena.

Luego, Ventura recordó que la situación de Morena es delicada. "Dales un poco de amor, es tu hija, es tu nieto", concluyó.

Recordemos que Rial hizo declaraciones en los medios y afirmó que las cosas entre ellos estaban mejor, pese a que están enfrentados en la Justicia. "Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando... No le tengo bronca a Luis. Lo quiero", afirmó.

Cabe destacar que Morena fue noticia la semana pasada luego que fuera víctima de un robo millonario en su departamento.

"Ella se retira del domicilio a las 15 horas, al regresar observa la puerta de ingreso abierta, notando faltante en su habitación de una caja de seguridad que contenía la suma de 8 mil dólares, 875 mil pesos, una Playstation 5, cuatro celulares y una notebook", detalló el periodista Diego Esteves en A la Tarde (América TV).

"Aparentemente tendría cerradura eléctrica y alguien habría violentado el sistema o tendría la clave", sumó.