Luis Ventura se puso de rodillas y le pidió un gran favor a Jorge Rial

Luis Ventura y Jorge Rial protagonizan desde hace años una de las guerras más fuertes del mundo del espectáculo. Todo nos lleva al 2014, cuando el histórico conductor de Intrusos decidió desvincular en vivo a su panelista estrella del programa. Desde entonces, la amistad se quebró y se transformaron en enemigos declarados.

Ya son varios los rounds que lleva esta eterna batalla entre Jorge Rial y Luis Ventura. Sin embargo, este viernes se dio una situación inesperada, con un expreso pedido, de rodillas y suplicando, por parte del panelista de A la tarde.

“Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando... No le tengo bronca a Luis. Lo quiero”, dijo Jorge Rial horas antes en una nota que tuvo con Mañanísima y refiriéndose al vínculo con su examigo.

Aprovechando estos dichos, Luis Ventura recogió el guante y se dirigió directamente a la cámara para hacerle un expreso pedido al actual conductor de C5N. “Jorge, ya que soy tan amigo tuyo, ‘¿te puedo hacer un pedido público?’. Alguna vez me dijiste que cuidara a tus hijas, me lo dijiste en un camarín...”, comenzó diciendo.

“Hoy te quiero pedir por Morena Rial, por tu nieto, comprale una casa. Comprá una casa, ponela a nombre tuyo, que los impuestos se van a pagar. Y si no te gusta, la casa te queda, pero dale un techo, dale un techo a tu familia”, agregó.

Luis Ventura subrayó la delicada situación de Morena Rial y destacó la importancia de brindar apoyo y amor a la familia. "No te vayas afuera y te laves las manos dos meses", destacó, recordando la posible partida del conductor de Argenzuela rumbo a México por un proyecto laboral.

Jorge Rial y Luis Ventura, una guerra que no tiene fin.

“Dales un poco de amor, es tu hija, es tu nieto”, siguió el presidente de APTRA en su inesperado pedido hacia su enemigo íntimo desde hace casi una década. La actitud que tomó sorprendió a todos, compañeros del piso e incluso la audiencia del programa.