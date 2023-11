Julieta Prandi eligió: “¿Pampita o Nicole?”

La semana de Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente por la pantalla de América TV, se cerró con la divertida visita de Julieta Prandi. La modelo no sólo hizo un repaso de su vida, sino que además se animó a elegir entre dos colegas: Nicole Neumann y Pampita.

Días atrás, Julieta Prandi habló de la histórica pelea que tuvieron Nicole Neumann y Pampita, cuando ambas eran modelos. En ese entonces, mucho se habló del apodo de "la Muqui" que le habían puesto a la jurado del Bailando en ese entonces, un debate por lo despectivo que sonaba.

En este punto, la conductora habló al respecto recordando aquellas diferencias y confesó que la flamante esposa de Manu Urcera fue la que le había puesto tal apodo, desatando una polémica de críticas y un debate que, más allá de ser vintage, tuvo consecuencias en su momento.

Por eso este viernes Fer Dente aprovechó su habitual sección 10 al hilo para preguntarle a Julieta Prandi sobre estos dos bandos de la historia. Y sin dudarlo, la conductora afirmo que su preferencia era por Pampita.

"Nunca tuve ningún problema con ninguna, pero cuando surgió el tema del apodo (‘Muqui’ a Pampita) me quisieron culpar. Yo no tengo dos caras, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice", justificó.

“Nunca la mandé al frente a Nicole porque no me correspondía. Pero una cosa es que no diga quién es, y otra cosa es que me señales a mí y yo me cargue tu mochila. Cada uno con la mochila que le corresponde. Igual Caro lo sabe, lo hemos hablado y lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda acá”, cerró.

La elección de Julieta Prandi por Pampita fue un tanto predecible para quienes están al tanto de este tema. Y es que, cuando en su momento se dijo que Nicole Neumann fue la autora intelectual del apodo hacia la nacida en General Acha, la jurado de Los 8 escalones se defendió y cargó contra la actriz.