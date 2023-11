El secreto de Patricia Palmer para el cuidado de su cuerpo: "Cargada de..."

La actriz Patricia Palmer publicó un video en las redes sociales en el que sorprendió a sus seguidores al revelar sus mayores secretos en lo que respecta al cuidado de su cuerpo, generando opiniones a favor y en contra.



La artista de 68 años aseguró que se cuida y revitaliza su rostro todas las mañanas utilizando productos 100% naturales, algunos de ellos realmente sorpresivos y que pocos tenían en cuenta.



Para sus casi 250 mil seguidores de Instagram, Patricia Palmer reveló cuál es su técnica abriendo una cáscara de banana y aplicándola en su rostro, dejando en claro sus cualidades iluminadoras, hidratantes y antiarrugas.



“El bosque es de donde se nutre la medicina. Sus propiedades iluminadoras, hidratantes y antiarrugas pueden mejorar la piel del rostro y reducir la hinchazón de los ojos. No se trata sólo de la piel, sino también de tu cabello y dentadura”, dijo Patricia Palmer en el video.



“Cargada de nutrientes esenciales, como fibra dietética, inulina, potasio, vitamina B6 y B12, la cáscara de baba no debería desecharse. Pero las ventajas no terminan ahí. ¿Sabías que la cáscara de plátano también puede brillar tus objetos de cuero y cubiertos?”, agregó la actriz.

Patricia Palmer compartió sus secretos de cuidado del cuerpo. Foto: @palmerpatriciaactriz.



“Además, es un abono natural perfecto para tus plantas, enriqueciendo la tierra y fomentando un crecimiento saludable”, continuó Patricia Palmer en el video publicado en su cuenta personal de Instagram.



Asimismo, al final del mensaje que compartió para sus seguidores, hizo hincapié en la importancia enorme de implementar prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de los productos alimenticios, con todos los beneficios que esto implica, según su experiencia.