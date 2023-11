El posteo de Karina Mazzocco mientras se habla del levantamiento de su programa en canal América

Mientras se multiplican los rumores de un presunto levantamiento de A la Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de canal América, la conductora optó por no hacer referencia al tema y compartió un distendido posteo en sus redes sociales en el que no manifiesta estar envuelta en ningún tipo de tensión.

La versión sobre la supuesta baja de Mazzocco de canal América se expandió cuando Ángel de Brito compartió desde su cuenta de X que durante enero de 2024, A la Tarde no estará en la grilla de la mencionada señal. "En enero, @AmericaTV extenderá la duración de DDM e Intrusos, que ocuparán toda la tarde del canal", escribió el líder de LAM.

El posteo de Ángel de Brito que potenció el rumor de la baja de Karina Mazzocco de canal América. Foto: X @AngeldebritoOk.

A su vez, la periodista Marina Calabró comentó en Lanata sin filtro (Radio Mitre), que Marcelo Tinelli, gerente artístico de canal América le dijo que Karina Mazzocco se toma un mes de vacaciones y vuelve al aire en febrero.

Pero luego la especialista en espectáculos contó que consultó a un referente de las altas esferas de América y explicó: "Esta fuente inobjetable me dice: 'A Marcelo nunca le gustó el programa de Karina y cada vez le gusta menos. Siente que Karina Mazzocco odia el Bailando, que no le interesa, y se le nota al aire. Tampoco compra las cosas de ADN y cosas vintage. En la interna en el canal nadie los defendió demasiado, la gerente general solo quiere achicar y, a parte de los accionistas, el programa tampoco les gusta y les trajo varios dolores de cabeza'".

Mientras tanto, lejos de mostarse preocupada por el rumor que la estaría alejando de canal América, Karina Mazzocco compartió desde su cuenta de Instagram un video con el look que eligió para la emisión del jueves de su programa A la Tarde.

"Cuánto te gusta este lookazo?", escribió Mazzocco y dio las opciones "amo", "me gusta" y "no me gusta"; para que sus seguidores voten su preferencia.