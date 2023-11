¿Se agranda la familia?: la importante confesión que realizó Sol Pérez luego de casarse por civil

El pasado sábado 28 de octubre, Sol Pérez y Guido Mazzoni pasaron por el altar. La pareja, que se comprometió en julio del 2022, se casó en una ceremonia íntima, donde asistieron sus padres y dos testigos.

Este miércoles, casi tres semanas después de su casamiento por iglesia, dieron el "sí" en el Registro Civil. La gran boda de la pareja se festejará el sábado 25 de noviembre en el Sofitel La Reserva Cardales.

El emotivo momento de la pareja. Créditos: captura de pantalla Instagram Paolajuarezok.

Minutos después de casarse por civil, la pareja fue abordada por un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y hablaron sobre el gran amor que se tienen y cómo se sintieron en este importante momento de sus vidas. "Estaba recontra nerviosa. La pasé muy mal en la previa, en el venir. En la previa me relajé un poco porque estuvimos haciendo un móvil entonces ahí como que dejé la cabeza en el casamiento y pasé a disfrutar más el momento. Pero cuando venía para acá, yo vivo en Pilar entonces tengo un viaje bastante largo con el tránsito, me sentía re mal, me dolía la panza, estaba muy nerviosa", confesó la modelo.

Asimismo, la panelista de Cortá por Lozano se mostró totalmente enamorada de su marido y le dedicó unas dulces palabras: "Siempre soñé con casarme con vestido blanco, con el príncipe azul, pero me sorprendió porque me vino mejor. Lejos de ser un príncipe, es el amor de mi vida. Guido es todo es todo lo que está bien: no tiene maldades. Él me sorprende a mí todos los días, para bien, con detalles, me hace sentir la persona más feliz del mundo, me hace sentir que puedo con todo, me acompaña. Nos acompañamos mucho, somos un gran equipo.

Mirá lo que dijeron Sol Pérez y Guido Mazzoni en LAM

En cuanto a sus planes como pareja a futuro, Sol Pérez dijo: "El 25 se viene la gran boda que venimos planeando hace mucho tiempo. Y después, están los Martín Fierro de la moda así es que nuestras mini vacaciones se postergaron un poquitito. Después nos vamos una semana de vacaciones, más o menos, y después ya arranca Gran Hermano. El año que viene nos iremos y capaz que vemos si llegamos con un integrante más de la familia, vamos a ver".

En medio de todo el asombro, la periodista agregó: "Pero bueno, viste que uno planea cosas que después la vida dirá. Vamos a empezar a practicar el año que viene, veremos".