A qué se dedica ahora Julián Serrano, el ex de Oriana Sabatini, tras alejarse de las redes sociales

Julián Serrano se convirtió en una de las estrellas en redes sociales, tiempo atrás.. El influencer ganó popularidad con el contenido que publicaba en You Tube desde los 12 años, con el que cautivó el corazón de sus fanáticos y que aún permanecen vigentes.

Con el pasar de los años, Julián Serrano decidió cambiar el sentido de sus vídeos y ampliar su tópico. Fue así como comenzó a implementar su naturalidad, compartiendo experiencias divertidas, sus experiencias personales y exteriorizando su opinión sobre temáticas variadas.

Sin embargo, el artista adquirió madurez y se dio cuenta que su camino se encontraba en el universo artístico. Con el fin de incursionar en otras de sus pasiones, Julián Serrano se abocó al rap, bajo el nombre artístico Jota Esse. Incluso se animó a debutar como actor en la tira de Cris Morena, Aliados, donde conoció a Oriana Sabatini.

Lo cierto es que el influencer y la hija de Catherine Fulop vivieron un amor intenso de varios años. Pero el final de la historia resultó polémico, en medios de rumores de infidelidad. Si bien, los artistas anunciaron, en 2017, que su ruptura se dio en buenos términos, todo indica que aún quedan asperezas por limar entre ellos.

"Hasta el día de hoy le voy a agradecer que haya tomado la decisión de terminar porque a mí me hizo muy bien, crecí mucho", aseguró Oriana Sabatini en una entrevista, tiempo después de la separación de Julián, dando a entender que salir de esa relación la favoreció a nivel personal.

No hay mal que por bien no venga y no hay cambio que no sea para mejor. Así lo entendió la cantante que tras su relación trunca con el influencer, logró conocer a Paulo Dybala, con quien se encuentra comprometida. Luego de la propuesta de casamiento del futbolista a Oriana, los seguidores viralizaron la frase: ''Después de un Julián Serrano, siempre llega un cordobés''.

En el presente, el artista tiene 30 años y disfruta de sus nuevas aspiraciones. Meses atrás,mostró su último proyecto musical con el DJ Mechaloca. En conjunto, conformaron el dúo Shuli Mecha, dedicándose a pasar sets de música electrónica en fiestas y boliches.