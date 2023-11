El estallido de furia de Julián Serrano tras el anuncio del compromiso de su ex, Oriana Sabatini

El martes 31 de octubre, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron con posteos románticos que muy pronto se van a casar. Y en medio de la euforia, hubo alguien que no se lo tomó nada bien: Julián Serrano, ex novio de la cantante, quien reaccionó con un explosivo mensaje.

Julián Serrano y Oriana Sabatini estuvieron tres años juntos y se separaron en 2017, en medio de rumores de infidelidad de parte del youtuber, que luego fueron desmentidas por la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini. Sin embargo, la idea de que Julián había engañado a la morocha quedó instalada y en el día del anuncio de su compromiso, los usuarios de Twitter lo recordaron.

Oriana Sabatini y Julián Serrano estuvieron juntos tres años, hasta 2017. Instagram.

La red social se llenó de publicaciones festejando la buena noticia de Oriana y en cuestión de minutos volvieron TT a Serrano. “Nunca es mal momento para recordar que después de un Julián Serrano viene un Dybala”; “¿Y si soy la joya de alguien que está con un Julián Serrano?”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron.

Al detectar que todos hablaban de él, Julián expresó su bronca con un fulminante mensaje que lo dejó muy mal parado. “Ya que soy tendencia, aprovecho a decirles que saqué una nueva canción que se llama chúpenme bien la p..., todo disponible en la con... de tu madre”, estalló.

El furioso tweet de Julián Serrano al convertirse en TT por el compromiso de su ex, Oriana Sabatini. Twitter.

Cabe recordar que, luego de separarse, Oriana pasó por el estudio de LAM y aseguró que su relación con Julián había terminado en buenos términos. “Yo no creo en ser amigo de tu ex, para nada, pero no terminaron mal las cosas", indicó la joven en noviembre de 2017, antes de conocer a Paulo Dybala por Instagram, al año siguiente.

"No me engañó; o al menos, no que yo me haya enterado. Él dice que no", señaló ella, aunque dejó en claro que la decisión de separarse no había sido suya. "Yo no me aburrí", le contó Oriana a Ángel de Brito en ese momento.

Oriana y Paulo Dybala anunciaron que se van a casar con posteos conjuntos. Instagram Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini habló de su carrera y su pareja

Este año, Oriana Sabatini habló de lo que había postergado por estar en pareja con el futbolista Paulo Dybala. “Escuché mucho esto de ‘Oriana dejó su carrera’. Y me da un poco de gracia, porque yo sigo trabajando. No sé de qué carrera están hablando y dicen que dejé”, comenzó diciendo Oriana en una nota con el youtuber Pablo Agustín.

“Yo creo que se refieren a que no tengo la carrera que tiene Tini, pero tampoco la tenía cuando lo conocí a Paulo. Entonces, ¿eso hace que no tenga un trabajo?”, continuó con su descargo la actriz y cantante.

“Se lo pregunto a los periodistas que dicen: ‘Dejó su carrera’. Sí, siento que postergué un montón de cosas porque claro, para mí no era viable vivir acá (Buenos Aires) y él allá (Italia)”, argumentó y agregó: “Yo estaba enamorada y estoy enamorada. Entonces, ¿por qué no probarlo? Pero la carrera sigue estando, nunca se fue”.