A dónde planean casarse Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En 2018 Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron un romance a distancia, sin imaginar que unos cinco años más tarde estarían en Italia planificando su casamiento. En ese entonces, ella estaba en Buenos Aires apostando a su carrera como cantante, mientras que él se encontraba viviendo en Turín, defendiendo los colores de la Juventus.

Ambos venían de fracasos amorosos: ella venía de romper una relación de tres años con Julián Serrano; mientras que él llegaba de terminar su noviazgo con Antonella Cavalieri. Por eso, una vez que dejaron atrás sus respectivas historias, apostaron al amor una vez más a pesar de la distancia que los separaba.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini juntos tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Días atrás el video del pedido de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini circuló en las redes y se viralizó por la gran convocatoria que tiene la pareja que ahora vive desde hace un tiempo en Italia. El amor terminó triunfando y ahora pasarán por el altar.

Por estas horas, Paulo Dybala dio una nota y contó algunos detalles de la propuesta: "Llevó un tiempo porque lo tuve que planear. Iban a venir algunos amigos. Yo quería que sea ahí, quería sorprenderla y, por suerte, lo pude hacer".

"El video que sale lo filma un amigo que estaba un poco más lejos. Estaban Álvaro Morata y Leandro Paredes, eran todos cómplices de la sorpresa y, la única que no sabía era Oriana. Por suerte salió muy bien", agregó el actual jugador de la Roma.

Por otro lado, Paulo Dybala explicó que propuesta mezcló por momento mucha ansiedad como así también pasajes distendidos: "Jodíamos porque, como Oriana no sabía, hacíamos indirectas, pero nunca las agarró. En un momento se largó a llover con todo y dije 'me parece que se suspende' pero no lo entendía. Nos cagábamos de risa".

Paulo Dybala habló de la propuesta de matrimonio a Oriana Sabatini.

“Ahora tienen que encontrar una fecha que tu calendario y el de ella lo permitan”, le dijo el periodista y él contestó: “Es difícil por las competiciones, la idea es hacerlo en Argentina para estar con nuestras familias y con nuestros amigos”.

Además compartió algunos detalles sobre la organización del casamiento, destacando que ahora es responsabilidad de Oriana Sabatini: "Le dije a Oriana que yo ya cumplí con lo mío y ella ahora se tiene que encargar de la organización".