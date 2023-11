Con recuerdos y nostalgia, Andrés Calamaro tuvo su primera noche en el Movistar Arena

Este miércoles, ante un Movistar Arena repleto, Andrés Calamaro brindó el primero de sus dos recitales en donde la nostalgia y los recuerdos se apoderaron del recinto ubicado en Villa Crespo.

Con un look total black y un pañuelo en forma de vincha que se colocó a los 15 minutos de comenzado el show, Andrés Calamaro vivió una noche melancólica en donde gran parte de sus éxitos dijeron presente y las imágenes en las pantallas rememoraron hechos y personas inolvidables.

Tras un comienzo power con tres temazos de El Salmón como "Output Input", "Cuando no estás" y "A los ojos", Calamaro daba los primeros incidios de lo que sería la noche acompañada de Mariano Domínguez (bajo), Martín Bruhn (batería), Germán Wiedemer (piano) y Julián Kanevsky (guitarras).

Andrés Calamaro agotó las entradas de dos Movistar Arena. El primero anoche, el segundo hoy.

Tras las exitosísimas "La parte de adelante" y "Loco", llegaba el primer momento que generaba melancolía y añoranza, era el instante de "un recuerdo precioso para nuestro amigos y nuestros amigo mayor Miguel Abuelo".

Tras la ovación de las más de 10 mil personas sonaban los acordes de "Lunes por la madrugada", aquel éxito rotundo de Los Abuelos de la Nada, banda que vio los inicios de Andrés Calamaro en la música tras sumarse a la banda liderada por aquel entonces por Miguel Abuelo y Cachorro López.

Sin guiños políticos, algo que quizás se esperaba tras el polémico tuit que realizó Calamaro asegurando que iba a votar a Javier Milei, llegaba la canción que le dio nombre a su quinto disco "Alta Suciedad" con el que logró el hito de ser el segundo álbum más vendido de la historia del país (después de "El amor después del amor" de Fito Páez).

Andrés Calamaro y su banda cantaron durante casi dos horas.

Además de la melancolía, nostalgia y el rock, la cumbia también tenía su momento con Pablo Lescano. El líder de Damas Gratis, "el Maradona de la cumbia", tal como lo presentó Calamaro, se sumaba al show con su clásico teclado que tiene forma de una AK-47 para cantar a dúo "Tuyo siempre".

"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", anticipaba que, con imágenes del Mundial 86 y los goles de Diego a los ingleses, sonaba "Maradona", canción que creó Andrés Calamaro para el disco "Honestidad brutal". Luego otro momento para recordar a los que ya no está fue con "Los Chicos".. Las imágenes de Maradona de fondo mientras cantaba la canción que lleva su nombre.

"Muchos amigos se fueron antes que yo" reza la letra de esta canción que se apoyaba en próceres de la música de fondo como Palo Pandolfo, Marciano Cantero, Luis Alberto Spinetta, Pappo, Gustavo Cerati y el recientemente fallecido Ricardo Iorio, para cerrar nuevamente con la imagen de Maradona, próximo a cumplirse tres años de su muerte.

En una carrera tan exitosa como la de Calamaro es imposible hilvanar todos los éxitos a lo largo de lo que puede durar un recital. Por ello ha adoptado la fusión -por así llamarlo- de varias canciones en una repasando partes del estribillo. Sobre el final unió "Mi enfermedad" con "Todavía una canción de amor", "Te quiero igual" y "Dulce condena", para satisfacer, al menos con algunos acordes y estrofas los pedidos de los fanáticos.

El final del concierto, que duró casi dos horas, llegaría con Paloma, que cantaría con una bandera del Pity Álvarez en el rostro, y luego los bises "Justo que te vas", canción de Ricardo Iorio y "Crímenes perfectos". Para decir adiós, como ya es costumbre, Calamaro tomó una capa de torero y se despidió con un pasodoble al grito de "¡Olé!".