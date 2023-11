Aseguran que peligra la continuidad de Karina Mazzocco en canal América y Marina Calabró reveló qué pasa con la conductora

Este jueves, comenzó a circular la versión de una presunta baja de Karina Mazzocco de canal América, y en medio del revuelo Marcelo Tinelli en su rol de gerente artístico de dicha señal, se sinceró sobre lo que sucede con la líder de A la Tarde. Por otro lado, la periodista Marina Calabró aportó información clave sobre la situación de la conductora.

El rumor se potenció luego de que Ángel de Brito compartiera en su cuenta de X novedades sobre la programación de enero de 2024 en la tarde canal América, dejando en evidencia que el ciclo de Karina Mazzocco no estará en la grilla en la apertura de la temporada. "En enero, @AmericaTV extenderá la duración de DDM e Intrusos, que ocuparán toda la tarde del canal", escribió el líder de LAM.A

El posteo de Ángel de Brito que alimentó el rumor de la baja de Karina Mazzocco de América. Foto: X @AngeldebritoOk.

Por su parte, Marina Calabró averiguó sobre el tema y contó Lanata sin Filtro (Radio Mitre): "Hice varios llamados y varias consultas. Le escribí a José Núñez (productor general de contenidos), y me dio sospechas porque desde la gerencia artística no me lo negaron. Después me llega un mensaje que había sido enviado por un decisor al chat de producción de A la Tarde. Y decía lo siguiente: 'Equipo, lo del tuit de enero: nada definido para el verano aún. Se están evaluando opciones en el canal para enero y febrero. Y cuando haya algo concreto será hablar con los equipos de producción y de aire. A la Tarde está programado para 2024, nadie se debe preocupar por su trabajo'".

Acto seguido, Marina Calabró comentó que le escribió a Marcelo Tinelli para saber si es cierto el rumor de la baja de Karina Mazzocco de canal América. "Le puse: 'Estoy indignada, levantás a Mazzocco'. Y me dice: 'No, se toma un mes de vacaciones. Bancá enero que volvemos con todo en febrero. La cuido y me encanta ella y el programa'", compartió la periodista.

Sin embargo, Calabró fue a una fuente que está todavía más arriba que Tinelli y aseguró sobre el destino de Mazzocco en canal América: "Esta fuente inobjetable me dice: 'A Marcelo nunca le gustó el programa de Karina y cada vez le gusta menos. Siente que Karina Mazzocco odia el Bailando, que no le interesa, y se le nota al aire. Tampoco compra las cosas de ADN y cosas vintage. En la interna en el canal nadie los defendió demasiado, la gerente general solo quiere achicar y, a parte de los accionistas, el programa tampoco les gusta y les trajo varios dolores de cabeza'".

Marina Calabró habló de la situación de Karina Mazzocco en canal América. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Finalmente, Marina Calabró confirmó que Karina Mazzocco no estará al aire en canal América durante enero. "La idea sería que Intrusos vaya de 13 a 15:30, y DDM de 15:30 a 18:00 hs", detalló la especialista en espectáculos.